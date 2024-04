Chi è Peppe Di Napoli? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2024

Andiamo a fare la conoscenza di Peppe Di Napoli e vediamo cosa sappiamo sul conto, dall’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Peppe Di Napoli

Nome e cognome: Giuseppe “Peppe” Di Napoli

Data di nascita: 01 marzo 1973

Luogo di nascita: Napoli

Età: 51 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: chef e tiktoker

Moglie: Peppe è sposato con Brunella

Figli: ha due figli, Aurora e Alessandro

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @pescheriadinapoli

Profilo TikTok: @pescheriadinapoli_

Peppe Di Napoli età e biografia

Andiamo a scoprire chi è Peppe Di Napoli e vediamo quanti anni ha. Il concorrente de L’Isola dei Famosi nasce il 1 marzo 1973 a Napoli. La sua età è dunque di 51 anni.

Non conosciamo le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Peppe è originario del Rione Traiano, area tra Soccavo e Fuorigrotta, che è figlio e nipote di pescivendoli e che a oggi porta avanti l’attività di famiglia.

Prima di scoprire di più sul suo ristorante però andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Peppe Di Napoli abbiamo diverse informazioni.

In molti si chiedono se il nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi abbia una moglie. La risposta è sì.

Peppe è sposato con Brunella e la coppia ha anche due figli: Aurora e Alessandro.

Scopriamo ora dove seguire Di Napoli sui social.

Dove seguire Peppe Di Napoli: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Peppe Di Napoli sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi 2024 ha naturalmente un profilo Instagram attivo.

Peppe è anche una celebrità su TikTok, al punto che la sua pagina vanta oltre 300k follower.

Andiamo a scoprire adesso cosa sappiamo in merito alla sua carriera.

Carriera

Come vi abbiamo già rivelato, Peppe Di Napoli è figlio e nipote di pescivendoli, è già in tenera età inizia a lavorare in pescheria insieme al padre. Ma come si chiama e dove si trova il suo ristorante? Il locale dello chef si chiama Peppe Di Napoli Gold e si trova nel quartiere di Pianura.

Grazie all’avvento di TikTok, Di Napoli è diventato anche una vera celebrità sui social, dove in breve ha conquistato il cuore degli utenti con la sua simpatia.

Peppe ha anche partecipato al programma di Discovery+ Do You Like Pesce?, dove ha insegnato al pubblico ricette a base di pesce, alcune delle quali si trovano anche nel menù del suo ristorante.

Nell’estate del 2022 il pescivendolo è stato anche protagonista di uno spiacevole fatto di cronaca, quando una bomba carta è esplosa all’esterno della sua pescheria-ristorante, danneggiando il locale.

Peppe Di Napoli a L’Isola dei Famosi 2024

Ad aprile 2024 Peppe Di Napoli entra ufficialmente nel cast de L’Isola dei Famosi. Alla conduzione della nuova edizione del reality show di Canale 5 c’è Vladimir Luxuria, che viene affiancata da Dario Maltese e Sonia Bruganelli, nel ruolo di opinionisti. Elenoire Casalegno invece è l’inviata speciale.

Ma come se la caverà Peppe e cosa accadrà durante il suo percorso in Honduras? In attesa di scoprirlo, andiamo a fare la conoscenza di tutti i naufraghi.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024

Andiamo a fare la conoscenza dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024.

Tra i concorrenti uomini troviamo: Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich, Samuel Peron, Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli

Il cast femminile è invece composto da: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Selen, Matilde Brandi, Maité Yanes, Francesca Bergesio, Marina Suma, Khadi Gueye e Alvina Verecondi.

Ma vediamo ora di più sul percorso di Peppe.

Il percorso di Peppe a L’Isola dei Famosi 2024

Lunedì 8 aprile 2024 inizia ufficialmente il percorso di Peppe Di Napoli a L’Isola dei Famosi. Il pescivendolo si è già adattato alla dura vita in Honduras e senza dubbio nelle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni.