È appena partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e stasera inizierà il percorso dei naufraghi. In attesa di scoprire cosa accadrà, in molti hanno notato che in studio, tra il pubblico, c’è anche un ex protagonista di Temptation Island: Tony.

Tony tra il pubblico de L’Isola dei Famosi

Questa sera su Canale 5 è partita ufficialmente la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, attesissima da tutto il pubblico. Come ormai ben sappiamo, alla conduzione del reality show c’è Veronica Gentili, che per la prima volta si mette alla prova con questa nuova esperienza, prendendo ufficialmente il posto di Vladimir Luxuria.

Ad affiancare la presentatrice ci saranno Simona Ventura, nel ruolo di opinionista, e Pierpaolo Pretelli, nelle vesti di inviato speciale dall’Honduras. Questa sera dunque i naufraghi arriveranno per la prima volta sull’isola e daranno il via al loro percorso. In attesa di scoprire cosa accadrà però in questi minuti alcuni utenti hanno notato un dettaglio che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Questa sera tra il pubblico in studio a L’Isola dei Famosi, proprio dietro Veronica Gentili, c’è un discusso ex protagonista di Temptation Island. Di chi parliamo? Nientemeno che di Tony, che solo lo scorso anno ha partecipato al reality targato Maria De Filippi.

La presenza di Tony non è ovviamente passata inosservata e sui social non sono mancati i commenti ironici degli utenti.