Cosa è successo nella puntata di stasera, mercoledì 7 maggio 2025, ad Affari Tuoi? Scopriamo insieme quanto hanno vinto al gioco dei pacchi.

Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?

Nuova puntata di Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera? Mercoledì 7 maggio, giorno di inizio del Conclave, va in onda su Rai Uno una nuova puntata del game show condotto da Stefano De Martino.

Dopo la partita poco fortunata di Stephane della Valle d’Aosta è il turno di Paolina del Lazio. Paolina nella vita fa la flautista, viene da Trevignano Romano, si è diplomata lo scorso ottobre al Conservatorio di Roma. Intanto durante la presentazione il programma è stato interrotto per un’edizione straordinaria del TG1, che ha annunciato la prima fumata nera del Conclave.

Al fianco di Paolina c’è la sorella Noemi, commessa di un supermercato. Il pacco dato in sorte alla concorrente è quello con il numero 17. Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi nella puntata di mercoledì 7 maggio 2025? Lo scopriremo presto.

La partita inizia con i primi sei tiri. Si parte con 10.000 euro e poi subito con la carbonara, la specialità regionale della serata. Si prosegue con i pacchi da 15.000 euro e con l’uscita di Gennarino, la mascotte a quattro zampe del programma. Il primo giro si conclude con l’uscita di ben due pacchi blu, quello da 200 e da 1€.

Arriva la prima chiamata del Dottore, che propone la prima offerta in denaro del valore di 38.000 euro. Una somma cospicua che però la flautista decide di non accettare. Il secondo giro è parecchio costoso per Paolina con l’uscita dei premi da 100.000, 75.000 e 50.000 euro.

Secondo collegamento telefonico con il Dottore, che a questo punto del gioco è in vantaggio sulla concorrente. Arriva la proposta di un cambio, che Paolina decide però di rifiutare.

Quanto ha vinto Paolina ad Affari Tuoi stasera?

Si parte con il terzo giro e l’uscita del pacco da 500 euro. Il secondo tiro prosegue con l’eliminazione del premio più alto, quello da 300.000 euro. Il giro si conclude con l’uscita di altri 20.000 euro.

La situazione si è ribaltata a favore del Dottore, che propone nuovamente un cambio. Anche questa volta però Paolina rifiuta e mantiene il suo pacco. Fuori dai giochi anche i 30.000 euro. A questo punto arriva una nuova offerta del Dottore, che vale 14.000 euro.

“Tutto questo è un’opportunità più unica che rara, me la voglio giocare fino in fondo. Probabilmente rimpiangerò questa cosa ma voglio andare fino in fondo. Rifiuto l’offerta e vado avanti“, dichiara la concorrente.

Bruciati anche i 5.000 euro. Paolina resta con un solo pacco rosso in gara, quello da 200.000 euro. Squilla di nuovo il telefono e il Dottore propone di nuovo un cambio. Questa volta Paolina decide di accettare e prende il pacco dell’Umbria, il 14.

La concorrente è chiamata a fare due tiri. Il primo è quello da 5€ ma purtroppo il secondo contiene gli ultimi rossi ancora in gara, quello da 200.000 euro. L’ultima chance è la Regione Fortunata. La prima scelta di Paolina ricade sulla Liguria, che si rivela sbagliata.

Per portare 50.000 euro a casa la concorrente può scegliere tra 9 regioni. Decide di optare per l’Umbria. Vi state chiedendo quanto ha vinto Paolina nella puntata di stasera di Affari Tuoi? Niente. La Regione Fortunata di stasera era la Sardegna e la flautista torna a casa a mani vuote.