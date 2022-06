Roger Balduino si ritira da L’Isola dei Famosi

La puntata scorsa de L’Isola dei Famosi non è stata per niente semplice per Roger Balduino, abitante di Playa Sgamadissima. Sebbene avesse superato il televoto flash, il concorrente ha accusato (oramai da giorni) un fortissimo dolore al piede a causa di un infortunio che si trascinava da giorni. Per tale ragione nel corso dell’ultimo appuntamento di lunedì, il modello ha chiesto l’intervento medico e ha lasciato la “coinquilina” di Isola Pamela Petrarolo da sola.

Si aspettava dunque di capire quale sarebbe stato il destino di Roger Balduino e oggi, nel corso del daytime, è giunta la notizia che tutti temevano: il naufrago è costretto a ritirarsi dal gioco: “Lo spirito dell’Isolati informa Pamela che Roger, per motivi medici è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà ad essere in solitaria”, si apprende dal comunicato letto da Pamela Petrarolo. La naufraga è parsa molto dispiaciuta per questa notizia e si è lasciata andare a un momento di sconforto, commentando poi:

“Dio mio. Mi aspettavo di tutto, purtroppo è arrivata la notizia che mai avrei voluto leggere. Mi è preso un grandissimo sconforto. L’idea che ci fosse qualcuno con me mi dava la forza di andare avanti. Sarà dura, ora più che mai devo tirare fuori tutto. Ce la faccio”.

La paura di restare sola, dopo il ritiro di Roger Balduino, è durata poco per la concorrente de L’Isola dei Famosi. Subito dopo infatti si è rimboccata le maniche e si è detta volenterosa di proseguire questa avventura anche da sola! Come dicevamo purtroppo Roger deve fare ritorno in Italia per le dovute cure mediche. Il sito ufficiale del programma a riguardo ha aggiunto:

“Dopo ben due lunghi mesi, l’avventura di Roger sulle spiagge dell’Honduras termina qui. Nonostante la forza e la tanta tenacia, le sue condizioni fisiche non gli permettono di proseguire il gioco: Roger, infatti, per motivi medici è costretto ad abbandonare definitivamente l’Isola e a fare ritorno in Italia”.

Non siamo in grado di dirvi ora come ora l’entità dell’infortunio, ma il modello era impossibilitato a continuare di questo passo. Attendiamo altre news nei prossimi giorni!

