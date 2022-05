1 Isola: Roger Balduino infortunato

Ieri sera a L’Isola dei Famosi durante i vari collegamenti, Ilary Blasi ha avuto modo di parlare un po’ anche con Roger Balduino. Il naufrago, eliminato la scorsa puntata, è stato spedito a Playa Sgamadissima e in questi giorni ha proseguito il suo percorso in solitaria. Non sono mancate le difficoltà per il concorrente, che fa ancora i conti con un nuovo infortunio alla caviglia, dopo quanto successo in precedenza durante una sfida con Clemente Russo.

In diretta Ilary Blasi si è accorta dello stato d’animo di Roger Balduino e prima di dare il responso del televoto (che lo vedeva scontrarsi con Pamela Petrarolo e l’eliminato Marco Maccarini) ha voluto sincerarsi sulle sue condizioni di salute. Il modello brasiliano non è parso per niente in forma e tra le lacrime ha ammesso come stanno realmente le cose:

“Mi chiedi se sto piangendo? Un po’, è che mi dispiace, ma non riesco proprio a camminare. Se devo uscire io mi spiace tantissimo”. Nel vederlo così triste e sconsolato, sia i suoi due compagni che i presenti in studio, hanno cercato di infondergli un po’ di coraggio.

Roger Balduino si è salvato dal televoto, come dicevamo, e si è detto felice di questo. Peccato però che nonostante la gioia sia stato costretto ad abbandonare momentaneamente Playa Sgamadissima e correre in infermeria. Il dolore alla caviglia, che ha detto essere gonfia, era così forte da chiedere subito l’intervento medico.

Ma cosa succederà ora? Roger Balduino rischia di lasciare l’Isola dei Famosi e fare ritorno in Italia dopo questa ennesima ricaduta? Poco dopo Ilary Blasi ha dato qualche aggiornamento, collegandosi con la sola Pamela Petrarolo…