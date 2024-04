NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Quest’anno a prendere parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarebbe dovuto essere un noto ex Vippone. La sua partecipazione sarebbe però saltata.

Il retroscena sul cast de L’Isola dei Famosi

Mancano solo pochissimi giorni alla partenza ufficiale de L’Isola dei Famosi e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata. La nuova edizione del reality show, come ormai ben sappiamo, sarà condotta da Vladimir Luxuria, che sarà affiancata da due opinionisti d’eccezione: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata dall’Honduras sarà invece Elenoire Casalegno, pronta a mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Nel mentre nella giornata di ieri, dopo settimane di gossip e pettegolezzi, è stato finalmente annunciato il cast del programma e abbiamo fatto la conoscenza dei 13 naufraghi. Tuttavia nelle ultime ore un nuovo retroscena sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando ai recenti pettegolezzi, quest’anno a prendere parte al reality show sarebbe dovuto essere anche un noto ex Vippone del Grande Fratello Vip. Di chi parliamo? Nientemeno che di Antonino Spinalbese. Pare infatti che l’ex compagno di Belen Rodriguez fosse in lizza per entrare a far parte del cast di naufraghi. Le cose però in corso d’opra sarebbero cambiate.

Stando a quanto riporta il settimanale Chi sembrerebbe che la partecipazione di Antonino a L’Isola dei Famosi sia definitivamente saltata. Ma perché Spinalbese non sbarcherà in Honduras? Attualmente non si conoscono i motivi ufficiali, ma le ragioni potrebbero essere molteplici. L’ex Vippone nel mentre non ha mai commentato i gossip sul suo conto, che di conseguenza a oggi sono ancora da ritenersi tali.

Il pubblico intanto attende con ansia l’arrivo della prima puntata, che andrà in onda su Canale 5 lunedì 8 aprile. Ma cosa accadrà quest’anno e come ci stupiranno i naufraghi? Non resta che attendere per scoprirlo.