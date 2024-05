Sonia Bruganelli sotto accusa: “Difendi Greta, la conosci. Fate le vacanze insieme con Bonolis”

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Khady Gueye non le ha mandate a dire ieri a Sonia Bruganelli ed è stata messa sotto accusa: “Difendi Greta perché la conosci. Con Bonolis fate le vacanze insieme a lei”. Ma quale sarà stata la reazione dell’opinionista de L’Isola dei Famosi?

Isola, Sonia Bruganelli sotto accusa

In queste settimane di Isola dei Famosi, Khady Gueye è tra le concorrenti più discusse in Honduras a causa delle discussioni che l’hanno vista protagonista. Non ultimo l’attacco di ieri in puntata a Sonia Bruganelli, che è stata protagonista anche di un momento con Vladimir Luxuria.

Cosa è accaduto? La modella non ci ha pensato due volte ad accusare l’opinionista di favoritismi verso un’altra naufraga, Greta Zuccarello. Per tale ragione ha lanciato delle precise accuse, tra cui: «Fate le vacanze insieme!». Sonia Bruganelli non ha molto apprezzato tale atteggiamento e piccata, di tutta risposta, ha replicato.

Una frecciatina al veleno quella di Khady Gueye a L’Isola dei Famosi, che ha attirato l’attenzione non solo del pubblico in studio, ma anche da casa, che si è schierato da parte dell’una o dell’altra. Ma da cosa è cominciato tutto è perché si è arrivati a questo punto?

Per prima cosa Rosanna Lodi ha avuto da ridire con aria di rimprovero su Samuel Peron e Greta Zuccarello. Ad aggiungersi alle accuse della prima, si è aggiunta anche Khady Gueye. Proprio quest’ultima a un certo punto, si è detta stufa di sentire Sonia Bruganelli difendere la sua compagna de L’Isola dei Famosi. Solo perché l’opinionista ha espresso questo punto di vista:

«Greta, si chiama carisma. C’è chi ce l’ha e chi no, le altre non lo hanno probabilmente. Rosanna, è facile giudicare, hai delle calorie che Greta non ha, non puoi giudicare se lei è stanca o prova a mangiare di più».

La reazione della Bruganelli

Ed è proprio qui che Khady Gueye si è intromessa è infastidita ha stuzzicato Sonia Bruganelli, per prendere le difese di Rosanna Lodi: «Dì intanto che la conosce e per questo la difende. Greta è andata in vacanza con Sonia e Paolo (Bonolis, ndr)».

Una frecciata inaspettata che ha portato quindi l’opinionista de L’Isola dei Famosi a difendersi: «Questa è una stupidaggine, un pensiero base che fanno i bambini di 6 anni. Le cose vanno dette con criterio».

Pare quindi che Sonia Bruganelli si sia risentita di sentire le accuse infondate di Khady Gueye e, per tale motivo, ha deciso di metterci un punto. Ci sarà modo di parlare ancora di questo e delle altre dinamiche a L’Isola dei Famosi.