Nicolò Figini | 18 Aprile 2024

Il pubblico sta imparando a conoscere il naufrago grazie a L’Isola dei Famosi 2024 e in molti si stanno chiedendo quanto costa mangiare al ristorante di Peppe Di Napoli. Ecco tutto ciò che sappiamo sui prezzi e sul menù.

I prezzi del ristorante di Peppe Di Napoli

Il naufrago, prima di diventare concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 e farsi conoscere sui social, ha aperto una pescheria con la sua famiglia a Napoli in Via San Donato Pianura. Solo in seguito ha aperto un’attività di ristorazione vera e propria trasformando il suo locale in una risto-pescheria. Ma quanto costa mangiare nel ristorante di Peppe Di Napoli?

Innanzitutto, se vi state chiedendo come si chiama il ristorante di Peppe Di Napoli possiamo dirvi che il nome è “Pescheria Di Napoli“. Su Tripadvisor, noto sito in cui i clienti possono lasciare le loro recensioni, possiamo trovare commenti per la maggior parte positivi. Inoltre sono presenti anche diverse foto che mostrano i piatti offerti nel menù.

Tornando invece a quanto costa mangiare al ristorante di Peppe Di Napoli possiamo dire che non esiste un sito all’interno del quale vengono elencati i prezzi. Stando a quanto scritto dai clienti pare che i piatti costino intorno ai 20 auro circa se si decide di ordinare alla carta.

Dal 17 aprile 2024, inoltre, è stato introdotto un menù con prezzo fisso di 30 euro a persona. Questo comprende il pescato fresco del giorno: sei antipasti, due primi piatti a scelta dello chef, frittura mista, una bottiglia d’acqua e una di vino ogni due persone, dolci della casa e amari.

Come prenotare al ristorante di Peppe Di Napoli? Basterà chiamare il numero di telefoto che trovate su Instagram o tramite una ricerca su Internet. Ora che sappiamo dove si trova e quanto costa mangiare nel ristorante di Peppe, possiamo solo augurare buona fortuna al pescivendolo de L’Isola dei Famosi.