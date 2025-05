Veronica Gentili ha finalmente svelato la punizione prescelta per il gruppo dei Giovani dell’Isola dei Famosi, dopo aver acceso il fuoco con un accendino, azione non consentita.

La punizione dell’Isola dei Famosi ai Giovani

Durante la puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Veronica Gentili ha finalmente svelato la punizione inflitta al gruppo dei Giovani. Come ricorderete, nel corso della passata settimana, avevano acceso il fuoco con un accendino, violando il regolamento del programma.

Prima dell’inizio della prova ricompensa, che metteva in palio proprio il fuoco, Gentili ha annunciato che i Giovani non avrebbero potuto partecipare alla sfida: questa era la loro sanzione.

Di conseguenza, dovranno affrontare un’altra settimana senza fuoco, a meno che non riescano ad accenderlo autonomamente con mezzi consentiti. La decisione ha suscitato reazioni immediate tra i naufraghi.

I Giovani non parteciperanno alla prova ricompensa per aver acceso il fuoco con l'accendino#Isola pic.twitter.com/AfxDZLd9uP — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2025

Leonardo Brum, attraverso il suo compagno Angelo a cui ha chiesto di fare da portavoce per esprimersi meglio in italiano, ha espresso perplessità riguardo alla coerenza dell’intervento della produzione.

Il cantante ha sottolineato che, mentre Leonardo era stato prontamente fermato quando aveva pescato un pesce non consentito, nessuno era intervenuto quando avevano acceso il fuoco con l’accendino.

Veronica Gentili ha risposto chiarendo che l’errore nella pesca poteva essere attribuito a una mancanza di conoscenza, l’uso dell’accendino rappresentava, invece, una violazione consapevole delle regole.

Ha sottolineato che era stato specificato fin dall’inizio che l’uso di strumenti non autorizzati per accendere il fuoco era vietato, e che la produzione del reality confidava nella buona fede dei concorrenti. Pertanto, la punizione era giustificata e irrevocabile.

“Siete capaci di intendere e volere. Avevamo detto in partenza che voi non potevate utilizzare strumenti altri per accendere il fuoco. Mentre sul pesce potete sbagliarvi, questo è un fatto di buon senso ed io confidavo nella vostra buona fede. Poi potranno esserci tutte le ragioni del mondo, ci informeremo. Ma a questo punto la prova del fuoco per voi non è possibile. La faranno soltanto i senatori.“

I Senatori, tra l’altro, sono anche riusciti a superare la prova e quindi questa settimana potranno contare sul fuoco. Certo dovranno essere bravi ad evitare che si spenga.