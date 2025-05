Veronica Gentili ha perso la pazienza con alcuni naufraghi a causa dell’accendino portato di soppiatto sull’isola e a causa del (quasi) rogo che è rischiato di scoppiare. Ecco cos’è successo.

Il monito di Veronica Gentili

Veronica Gentili, dopo aver rimproverato Angelo Famao e Leonardo Brum, ne ha avuto da dire anche al gruppo di tutti i giovani naufraghi de L’Isola dei Famosi. Qualche giorno fa la produzione ha scoperto che uno di loro ha portato un accendino di nascosto ed è quasi scoppiato un incendio:

“Appena arrivati avete trovato un accendino sulla spiaggia e avete pensato di accendere un fuoco. Già questo sarebbe sufficiente per farmi arrabbiare. Ma è diventato un rogo molto pericoloso.

Ridete ma l’avete letto il regolamento? Spadino, non ti è venuto in mente che c’erano delle regole da rispettare? Non è venuto in mente a nessuno?”.

LEGGI ANCHE: Angelo e Leonardo abbandonano ma poi ci ripensano, Veronica gentili sbotta: “L’isola non è un albergo”

Leonardo ha spiegato di averne parlato con un cameraman che non gli ha risposto. Simona Ventura è intervenuta per ricordargli che per contratto loro non possono parlare. Teresanna, tirata in causa da Veronica Gentili ha affermato:

“Purtroppo la prima sera c’è stata una grande confusione, tutti hanno provato a fare qualcosa ma in malo modo. Il problema principale dei tutto sto casino è che non si pensa per il gruppo. I ragazzi mi hanno detto che forse ce l’avevano lanciato l’accendino e ci ho creduto”.

La discussione è stata chiusa da Veronica Gentili stessa, la quale ha avvertito tutti i naufraghi coinvolti che riceveranno un duro provvedimento, soprattutto a causa del rischioso incendio:

“La sconsideratezza con cui avete acceso questo fuoco rischiando di distruggere un habitat protetto in cui vivete. Nel nostro caso è intervenuta la produzione e voglio farvi sapere che verranno presi dei provvedimenti. Quando le azioni sono serie ci sono delle conseguenze”.

Cosa accadrà? Forse verranno messi al televoto ma lo scopriremo solo in seguito.