Su Canale 5 sta per tornare L’Isola dei Famosi! Il format della nuova edizione del reality show verrà tuttavia rivoluzionato: ecco le novità previste.

Le novità de L’Isola dei Famosi

Come aveva già annunciato qualche mese fa Pier Silvio Berlusconi, questa stagione L’Isola dei Famosi non farà ritorno. L’intenzione è quella di far respirare il format per qualche mese e al posto del reality show andrà in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione.

Tuttavia l’Isola non si fermerà a lungo e sembrerebbe che i piani alti del Biscione stiano già preparando le prossime puntate. Proprio in queste ore sono emerse le prime novità e, stando a quanto ha riferito Davide Maggio, si parla di un format completamente rinnovato. Ma cosa accadrà dunque e quali cambiamenti attendono il pubblico? Andiamo a scoprirlo.

Secondo quanto riferito, per la prima volta dalla sua nascita, L’Isola dei Famosi non andrà più in onda in diretta. Pare infatti che Mediaset abbia deciso di registrare il reality show e di trasmetterlo su Canale 5 in un secondo momento. Ma non è finita qui. Sempre secondo Maggio, oltre alla diretta si dirà addio anche allo studio e in più si parla di una conduzione in loco.

Addio anche alla storica location in Honduras, per un passaggio alle Filippine. Le registrazioni, secondo le indiscrezioni, dovrebbero durare all’incirca 40 giorni e potrebbero svolgersi tra maggio e luglio. La messa in onda del reality show invece sarebbe prevista o a settembre 2026 o a gennaio 2027.

Insomma una vera e propria rivoluzione attende i fan dell’Isola. Attualmente c’è ancora molto mistero sul prossimo cast di naufraghi, ma nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare le prime news in merito.

