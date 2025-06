Questa sera Dino e Omar hanno avuto un confronto dopo lo scontro avuto la scorsa settimana. A intervenire anche Veronica Gentili che in un primo momento ha ripreso entrambi e poi ha letto il duro provvedimento dello Spirito dell‘Isola dei Famosi.

Il provvedimento de L’Isola dei Famosi

Omar e Dino sono stati chiamati ad avere un dialogo dopo lo scontro avuto nel corso della precedente puntata in seguito a una prova che li ha visti litigare duramente. Veronica Gentili ha spiegato ciò che è accaduto:

“Mercoledì c’è stato uno scontro molto duro e aggressivo. Vorrei vi parlaste con dei toni molto diversi perché di civiltà se ne è vista poca. Non fate finta che non sia successo nulla, ditevi in faccia quali sono le ragioni che vi hanno spinto a essere così aggressivi l’uno con l’altro. Vorrei anche dirvi che ho una busta con la decisione dello Spirito dell’Isola”.

Dino si è scusato con Omar, Cristina, i naufraghi e anche il compianto Silvio Berlusconi. Poi ha continuato: “Non è la vita reale, io sono una persona integerrima. Nella vita ho sempre difeso i più deboli e le donne. […] prima di iniziare ci hanno detto che ‘vale tutto’“.

Veronica Gentili ha risposto: “Da un uomo della tua levatura intellettuale non ci credo che tu abbia capito che “vale tutto” significasse che potevi buttare giù la gente sott’acqua“. Poi è stato il turno di Omar dare la sua versione e scusarsi ancora una volta con il pubblico:

“Ho esagerato ma quando mi sono sentito prendere per il collo ho preso atto che il gioco poteva alzarsi a livello fisico. Con un uomo non ho problemi ma quando vedo che prende Cristina per la gola e la trascina sott’acqua a me spiace. Ho sbagliato le dosi”.

Anche in questo caso Veronica ha ripreso il concorrente e poi ha letto il duro provvedimento de L’Isola dei Famosi: “Pur comprendendo lo spirito agonistico in cui è avvenuto il tutto, lo Spirito ritiene di infliggere una penalità, per eccesso verbale, a Omar e lo pone immediatamente in nomination al televoto flash“. Per quanto riguarda Dino, invece, è già stato eliminato ed è tornato all’Ultima Spiaggia.