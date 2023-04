Isola, Vladimir Luxuria insinua un dubbio sui veri motivi per cui Cristina Scuccia non è più suora

NEWS

Debora Parigi | 26 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia non è più suora per dei motivi che lei ha rivelato all’Isola dei famosi, ma secondo Luxuria ci potrebbe essere altro

La frase di Vladimir Luxuria su Cristina Scuccia all’Isola dei famosi che fa sorgere i dubbi

Tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2023 c’è Cristina Scuccia, ormai ex Suor Cristina, diventata nota al pubblico con la sua partecipazione a The Voice of Italy. Oggi non è più suora e lo ha rivelato lei stessa la prima volta ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Inoltre adesso è una dei naufraghi del reality condotto da Ilary Blasi che vede opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Proprio Vladirmir è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e riguardo l’Isola e in particolare Cristina, ha fatto alcune rivelazioni. Stuzzicata dalla conduttrice che ha voluto scoprire qualche retroscena sul reality e sul suo parere, Luxuria si è un po’ sbottonata. E sulla ex suora, come riporta BlogTivvu, ha detto:

“Cristina mi piace molto e ti dico che è il personaggio con il quale mi identifico di più, perchè tutte e due abbiamo preso i voti, lei in convento, io in Parlamento. Due ex, mi identifico molto. E’ un personaggio molto forte, mi piace molto. Secondo me ancora non si è lasciata andare completamente. Perché sente di avere una responsabilità di rappresentanza anche della fede. Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi secondo me durante quest’Isola, forse, lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso… e qui mi sto zitta”.

Cristina Scuccia all‘Isola dei famosi, e anche in altre circostanze, ha raccontato di aver deciso di non essere più suora per dedicarsi completamente alla musica. Ha raccontato come in quelle vesti non riuscisse più a sentirsi completamente libera di dedicarsi a questo. Mentre la scelta di partecipare al reality è arrivata per mettersi alla prova anche in altro.

A cosa si riferisse Vladimir Luxuria non è dato saperlo per ora. Giustamente l’opinionista ha preferito non andare oltre per rispetto di una persona che ancora, probabilmente, non ha raccontato tutto di sé. Ed è giusto che sia lei a farlo per prima. Ma da alcuni giorni si vocifera di un possibile coming out da parte della concorrente proprio mentre si trova sull’Isola. Sarà davvero così? Sarà davvero questo il “segreto” a cui ha accennato Vladimir?