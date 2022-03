Vladimir Luxuria è stata ospite dei Casa Chi per parlare del suo ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 2022. Ha rilasciato, infatti, diverse dichiarazioni su ciò che avviene nel dietro le quinte e il suo pensiero su alcuni naufraghi. Partiamo, quindi, da un aneddoto legato al suo passato da concorrente nella trasmissione, come riportato anche da Isa e Chia:

È sempre un’emozione. Anche perché vi svelo subito che l’unica occasione in cui ci davano uno zuccherino, come i cavalli, era poco prima della diretta. Dato che eravamo tutti affamati, senza energia, praticamente degli zombie, per tenerci svegli durante la diretta ci davano questo zuccherino. E noi ci svegliavamo contenti, non tanto per la diretta, ma perché pensavamo che c’era lo zuccherino.