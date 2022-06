1 Lite tra Guendalina e Lory

Tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi non c’è mai stato grande feeling a L’Isola dei Famosi e, ora che la loro esperienza in Honduras è terminata, non sembrano esserci stati dei miglioramenti. Le discrepanze sono emerse anche ieri sera in puntata, nel momento in cui si è parlato della polemica social che ha coinvolto la regista.

Mentre Lory Del Santo spiegava la sua posizione, Ilary Blasi ha osservato l’espressione di Guendalina Tavassi e non ha potuto fare a meno di chiederle: “Guendalina hai una faccia strana”. Così l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi non si è lasciata scappare l’occasione di intervenire e dire la sua: “Era Lory Del Vanto in questo caso. Sì, certo che i messaggi pubblicati erano veri. Ma tu volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”.

Poi l’accusa da parte di Guendalina verso l’ex compagna di viaggio de L’Isola: “Ma Ilary non mi ha nemmeno salutata. Ce l’ha con me”. Così Lory Del Santo ha redarguito la Tavassi dicendo che è stata interrotta mentre spiegava delle cose, con quest’ultima che ha subito replicato: “Mi è stata fatta una domanda e mi è stato chiesto di parlare da Ilary e ho risposto”.

Lory Del Santo ha subito zittito Guendalina Tavassi: “I messaggi dei fan erano reali. Per te forse immeritati, ma erano verissimi. Fake perché? Non erano parole mie. Basta, Guendalina. Io sto parlando con Ilary di quanto successo, lasciami parlare. Mi hai interrotta e io stavo finendo un discorso e devo aggiungere delle cose. Fammi finire”.

Per chiudere la questione la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha ridato la parola a Lory, che ha dunque terminato il suo discorso, spiegando come sono andate realmente le cose. Ma non è finita qui perché la Del Santo ieri ha avuto di che discutere anche con il suo fidanzato Marco Cucolo…