Isola dei Famosi: dopo il violento scontro tra Dino e Omar, la moglie di Giarrusso sbotta e minaccia di denunciare per le gravi accuse rivolte al marito.

Isola dei Famosi, la moglie di Dino minaccia di denunciare dopo le accuse in diretta

Durante l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, uno scontro fisico tra Dino Giarrusso e Omar ha infiammato la prova della Pelota Honduregna, portando a un clamoroso scontro. Ma a far discutere non è stata solo la rissa tra i due naufraghi, quanto le pesanti accuse lanciate in diretta.

Omar, dopo lo scontro, ha affermato che Dino avrebbe avuto un comportamento violento nei confronti di Cristina, dicendo: “Lui non l’ha detto, l’ha fatto. Ha preso Cristina per la gola e l’ha messa sott’acqua. Un uomo che si comporta così con le donne…”.

Veronica Gentili non ha lasciato correre la cosa e ha sbottato: “Questo genere di scontro è molto brutto. Vedere in tv gente che si mena e si insulta per una partita di pelota hondurena, vi prego”.

A quel punto, è intervenuta la moglie di Giarrusso, visibilmente scossa e furiosa, prendendo le difese del marito con parole nette: “Non ci sto, accusare mio marito di violenza sulle donne non ci sto. Nessuno deve permettersi, perché qua partono le denunce“. La donna ha quindi lasciato intendere di valutare azioni legali nei confronti di Omar per le gravi affermazioni pronunciate pubblicamente, che ritiene totalmente infondate e lesive della reputazione del marito.

La faccia soddisfatta alla fine mi sta facendo volare #isola

pic.twitter.com/x7jMhj25Ho — Kle 🫧 (@Blackorchid_0) June 18, 2025

Anche Giuseppe Cruciani, ospite in studio, ha voluto parlare e dire la sua: “Io credo che in questa vicenda siano emersi tutti i rancori e non penso che Dino volesse fare n particolare a una donna”.

Lo scontro ha lasciato il pubblico diviso e la tensione sull’Isola alle stelle. Intanto, dalla produzione si attende una valutazione più approfondita sull’accaduto e su eventuali conseguenze legali o disciplinari per i protagonisti dello scandalo.