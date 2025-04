Sono emersi i rumor sulle naufraghe che avrebbero già litigato ancor prima di partire per L’Isola dei Famosi!

Isola, ecco chi avrebbe litigato tra le naufraghe

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi promette già mare mosso e tempesta! E no, non stiamo parlando delle condizioni meteorologiche in Honduras. Secondo quando quanto ripreso da Deianira Marzano pare che ancor prima di mettere piede sulla spiaggia, due naufraghe avrebbero già dato spettacolo nel dietro le quinte. E più precisamente si parla di una presunta “sfiorata rissa” durante un servizio fotografico realizzato come da prassi.

Ci teniamo a precisare che prendiamo questa notizia con le pinze e che non vi è alcuna ufficialità sul pettegolezzo in questione. Quindi non si può dare per certo, ma si tratta solo ed esclusivamente di rumor.

Se in un primo momento era emerso il nome di un altro papabile concorrente, ora per l’appunto si parlerebbe di due donne: “Le voci di corridoio parlano chiaro. Il litigio avrebbe come protagoniste Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti. Nessuna conferma ufficiale, ma la tensione tra le due sarebbe già ormai palpabile, tanto che si parla di possibili colpi di scena prima ancora di sbarcare sull’isola”.

Storia Instagram di Amedeo Venza su L’Isola dei Famosi

Stando a Deianira Marzano e Amedeo Venza che ne hanno riportato il presunto retroscena, nel backstage de L’Isola dei Famosi sarebbe nato il tutto. Non si conoscono i motivi di questo diverbio che ci sarebbe stato tra le due, ma a quanto pare non ci sarebbe grande simpatia secondo i due esperti di gossip.

Ma non è finita qui, perché come abbiamo letto pare che la maretta tra le due sarebbe già palpabile. Situazione che potrebbe portare a delle sorprese ancora di cominciare questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Se queste sono le premesse, l’Isola dei Famosi promette scintille! I telespettatori dunque sono avvisati. Se così fosse potrebbe trattarsi di un’edizione che promette già fuochi d’artificio.

Nessuna delle due ha ovviamente confermato o smentito la propria partecipazione in Honduras e, tantomeno, ha fatto parola di queste indiscrezioni sul loro conto, che noi prendiamo con le pinze in attesa di aggiornamenti. Novella2000.it in ogni caso è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cosa succederà nel programma?