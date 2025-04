Cristiano Malgioglio è stato criticato dal pubblico di Amici 24 perché nella puntata di sabato 26 aprile 2025 ha guardato l’esibizione di Francesco, a tratti, con gli occhi chiusi. Ecco il video.

Il gesto di Cristiano Malgioglio

Ieri sera è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 24 e i giudici sono stati chiamati ancora una volta a dare il loro giudizio insindacabile. Ad andare al ballottaggio sono stati Trigno e Chiara! Però vista l’indecisione di Cristiano Malgioglio, l’uscita di uno dei due concorrenti è sospesa fino all’inizio del prossimo appuntamento su Canale 5.

Il giurato non ha fatto parlare di sé solo per questo momento ma anche per qualcosa che è accaduto a un certo punto della gara. Nel corso di una delle manche Antonia ha sfidato Francesco e ha vinto contro il ballerino anche grazie al voto del cantante professionista.

Tuttavia, qualcosa non è andato del tutto giù al pubblico di Amici 24 e per tale ragione Cristiano Malgioglio è stato criticato. Qui sotto possiamo vedere il video del momento incriminato: il giudice non osserva con attenzione danzare il ballerino ma si gode la canzone “Ti muovi” con gli occhi chiusi e dondolandosi a ritmo.

Francesco ormai vola durante le sue coreografie!!! 😉#amici24 https://t.co/Cfd5AzherW — VIP – Dietro lo spettacolo (@vipdietroloshow) April 26, 2025

Una reazione che ha fatto storcere il naso a tanti fan del programma di Maria De Filippi per un motivo molto semplice. Se si giudica un’esibizione di ballo questa deve essere vista dall’inizio alla fine e non a tratti.

Cristiano Malgioglio non ha commentato la situazione nemmeno sui social. Ad ogni modo, questo suo ‘lasciarsi andare’ è durato pochi secondi e non ha inficiato nel giudizio complessivo.

Adesso non ci resta che aspettare la prossima puntata, in onda sabato 3 maggio, per scoprire che cosa accadrà in questo ballottaggio sospeso.