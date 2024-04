Isola, Peppe interviene dopo il ritiro (ma svela un motivo diverso)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In queste due settimane di Isola dei Famosi è successo davvero di tutto! È di ieri la notizia che Peppe Di Napoli ha informato del suo ritiro, ma quando è intervenuto sui social ha svelato un motivo diverso rispetto a quello inizialmente comunicato

Peppe interviene dopo il ritiro da L’Isola

Ieri con un comunicato ufficiale L’Isola dei Famosi ha informato i telespettatori della scelta di un naufrago di lasciare il gioco. Peppe Di Napoli infatti ha informato la produzione sulla sua scelta e conseguente ritiro dal programma. Tramite la pagina ufficiale del reality show è poi emerso un video in cui il pescivendolo ha dichiarato appunto le ragioni che l’avrebbero spinto a fare questa scelta:

“Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono L’Isola e me ne vado“, ha detto l’ormai ex naufrago nel video che vediamo qui sotto.

Come si apprende i profili social parlano di “ritiro” con una frase ben precisa “ha deciso di ritirarsi”. Per tale ragione infatti il televoto de L’Isola, così come accaduto per Francesco Benigno, è stato annullato e riaperto con i restanti naufraghi i nomination. Vale a dire Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Guey.

A seguire su Instagram Peppe Di Napoli è tornato a parlare di questo ritiro, spiegando però di aver dovuto abbandonare L’Isola per dei problemi fisici, così come successo a Francesca Bergesio. Queste le parole del pescivendolo sul suo profilo ufficiale:

“Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia, grazie Napoli. E grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Un’esperienza che porterò sempre con me”.

Quindi se così fosse non si tratta di un ritiro dovuto alla stanchezza, quello che ha portato Peppe a lasciare L’Isola dei Famosi, ma dovuto a dei problemi fisici non specificati.