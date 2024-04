Francesco Benigno torna sui social dopo l’esclusione da L’Isola: “Ha tutto in mano il mio avvocato”

Social

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Isola dei Famosi

A seguito di quanto accaduto a L’Isola dei Famosi con la sua esclusione dal programma, Francesco Benigno fa ritorno nuovamente sui social e rivela: “Ha tutto in mano il mio avvocato”.

Francesco Benigno torna sui social

Torniamo a parlare di Francesco Benigno e della sua esclusione da L’Isola dei Famosi, dato che si è fatto risentire sui social. Ma partiamo per ordine. In TV durante un daytime è stato annunciato che il concorrente si è ritirato dal gioco. Poco dopo l’attore ha smentito la notizia dando una differente versione della storia (e non sono mancate indiscrezioni). La produzione ha parlato poi di espulsione del naufrago per “comportamenti non consoni al regolamento” e ancora una volta Benigno si è difeso.

Vladimir Luxuria giovedì, durante la puntata de L’Isola dei Famosi, ne ha parlato per la prima volta e informato il pubblico sull’accaduto e i motivi che hanno spinto la produzione a non diffondere le immagini per giustificare la propria scelta. Ci si aspettava forse che Francesco Benigno replicasse pubblicamente al video diffuso nelle scorse ore, in realtà l’attore ha voluto rassicurare tutti:

“Faccio questo video perché il mio avvocato me lo ha permesso. Voglio tranquillizzare tutti voi. Siete stati e siete dalla mia parte. Mi avete sostenuto. […] Online gira voce che sono morto, così faccio questo video di pochi minuti per rassicurare tutti”, ha detto Francesco Benigno.

In seguito l’attore ci ha tenuto a fare dei ringraziamenti alla famiglia, ai suoi amici e tutti coloro che avrebbero voluto rivederlo a L’Isola dei Famosi:

“In merito però non posso dire niente, ha tutto in mano il mio avvocato che insieme al mio agente segue la vicenda. Domattina mi metterò in viaggio per rientrare in Italia e raggiungere la mia famiglia. Dopodiché il mio avvocato mi farà sapere. Al momento non posso aggiungere niente”.

Con queste parole Francesco Benigno ha spiegato dunque la sua posizione, dopo aver fatto sentire la sua voce per l’allontanamento dal programma. Ora si attendono nuovi sviluppi su questa vicenda.