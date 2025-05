Non era mai successo prima a L’Isola dei Famosi! Dopo una prova alcuni del gruppo dei Senatori (usciti vittoriosi dallo scontro) si sono rifiutati di mangiare il piatto di pasta al pomodoro messo in palio, suscitando diverse reazioni.

Isola, alcuni Senatori rifiutano la pasta

A L’Isola dei Famosi ogni momento può trasformarsi in un colpo di scena. Anche una semplice sfida a quiz può diventare teatro di tensioni e polemiche. Nella puntata andata in onda questa sera, i naufraghi si sono cimentati in una prova di cultura generale che ha visto fronteggiarsi due gruppi: i Senatori da una parte e i Giovani dall’altra.

LEGGI ANCHE: Camila assente a L’Isola dei Famosi, Veronica Gentili chiarisce in diretta

A trionfare tra i due gruppi de L’Isola dei Famosi sono stati i Senatori. Questi si sono aggiudicati un premio tanto desiderato: un piatto di pasta al pomodoro. Eppure, a quanto pare non tutti sembrano pensarla allo stesso modo e un gesto ha letteralmente spiazzato tutti.

Una volta arrivato il momento di gustare la propria porzione di cibo, diversi membri del gruppo vincente hanno rifiutato di mangiare. Una scelta che ha lasciato tutti perplessi. A partire dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi Veronica Gentili, che ha ripreso i concorrenti in diretta: “State a lamentarvi della fame dalla mattina alla sera e ora non volete mangiare?”.

La prima a giustificarsi tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi è stata Cristina, affermando: “Io non so perché ma la fame non la sento, quindi preferisco che non mi apra lo stomaco.”

Stessa posizione presa da Mirko e Antonella, che hanno detto di non voler stimolare la fame mangiando poco. Patrizia, invece, ha spiegato che a causa di problemi di stomaco ha preferito non esagerare, così da non rischiare ulteriormente.

Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Omar, andando contro il regolamento, ha passato di nascosto qualche forchettata di spaghetti a Carly, appartenente al gruppo avversario, anche se negli ultimi due giorni era stata temporaneamente con i Senatori (da precisare che stasera si riuniranno). Un gesto impulsivo che gli è costato un richiamo per ora da parte della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE: La Palapa si infiamma, scontro tra Teresanna e Adinolfi che supera il limite: “Finta giovane!”

Non è chiaro se la produzione prenderà o meno provvedimenti. Intanto, il pubblico si divide: c’è chi apprezza il gesto solidale di Omar e chi invece chiede che vengano fatte rispettare le regole. A L’Isola dei Famosi, anche un piatto di pasta può scatenare dibattiti!