Durante la diretta de L’Isola dei Famosi Carly ha infranto le regole. Un gesto che non è passato inosservato e ha portato la conduttrice Veronica Gentili ad arrabbiarsi: “Non fare la faccia da santa”.

Isola, Carly infrange le regole

La terza puntata de L’Isola dei Famosi è stata piuttosto movimentata con ben tre ritiri (quello di Camila e poco dopo di Spadino e Nunzio) e un quarto che abbiamo scampato! Così come la sopravvivenza in Honduras, anche il regolamento ha subito qualche scossone.

Tutto è cominciato dopo una prova quiz vinta dal gruppo dei Senatori, che portava con sé una gustosa ricompensa. Il premio per i concorrenti de L’Isola dei Famosi era un bel piatto di pasta al pomodoro. Tuttavia, quello che doveva essere un momento di condivisione per il gruppo si è trasformato in una sorta di “pasta-gate” che ha richiesto l’intervento di Veronica Gentili.

Tra i vincitori del quiz, Omar ha fatto parlare di sé per un gesto che ha subito sollevato polemiche. Cosa ha combinato? Mentre alcuni del suo gruppo hanno mangiato e altri rifiutato la loro porzione, lui ha deciso – di nascosto – di condividere una pochino di pasta con Carly. Quest’ultima apparteneva (ora non più perché si sono tutti riuniti) al gruppo avversario dei Giovani. Un’azione apparentemente generosa, ma assolutamente contraria alle regole imposte dallo Spirito de L’Isola dei Famosi.

L’occhio attento delle telecamere non hanno perso un solo fotogramma: Carly è stata pizzicata mentre riceveva e consumava il cibo. L’inviato Pierpaolo Pretelli ha subito bacchettato i naufraghi: “Si mangia una volta sola, non si fanno i giri”, ha sottolineato. Omar ha provato a giustificarsi sostenendo di aver frainteso le sue parole.

Carly infrange le regole mangiando gli spaghetti di nascosto.

Veronica: "E NON MI FARE LA FACCIA DA SANTA!"#Isola pic.twitter.com/hkXLnYSKgK — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2025

Veronica Gentili s’infuria con Carly

Ma il momento clou è arrivato con le parole taglienti da parte della conduttrice de L’Isola, Veronica Gentili: “Carly inutile che ti nascondi, ti abbiamo visto tutti. Ma perché mi devo arrabbiare tutte le sere con voi? E non mi fare la faccia da santa perché c’è gente che guarda da casa”.

In molti si aspettavano una punizione immediata, come la perdita di qualche privilegio o una nomination d’ufficio. Ma, con sorpresa generale, la produzione de L’Isola dei Famosi ha optato per un severo avvertimento. Almeno per ora.

Resta da capire se questa “tolleranza” sarà definitiva o se le ripercussioni arriveranno durante i prossimi giorni. Nel frattempo, i fan sui social si dividono tra chi difende il gesto “umano” di Omar e chi invoca il rispetto delle regole. A L’Isola dei Famosi anche un piatto di pasta può generare scompiglio.