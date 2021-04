Italfarmacia: Amin 21 K come aiuto specifico ai problemi delle donne

Donne e uomini: pesi a confronto

Le donne ingrassano con più facilità, e fanno più fatica a dimagrire degli uomini nonostante abbiano un atteggiamento più attento verso la salute e l’alimentazione. Le cause sono varie e riconducibili alla biologia, agli stili di vita e all’ambiente.

La donna ha il ruolo biologico di allevamento della prole, e presenta una conformazione fisica detta “ginoide”, per cui accumula grasso soprattutto su fianchi e glutei. Ciò le permette di conservare più scorte energetiche negli adipociti, consentendo di fornire nutrimento al nascituro e di poter essere pronta ad allattare.

Questi depositi di adipe, nella donna, sono favoriti dagli ormoni estrogeni, e quindi ritroviamo tendenzialmente più massa grassa e meno massa muscolare rispetto all’uomo.

Nell’uomo, il testosterone è responsabile della maggiore massa muscolare a cui segue un metabolismo basale più alto perché avere più muscoli comporta spendere di più in termini di energia, anche a riposo.

La menopausa, le gravidanze e il ciclo mensile sono potenzialmente collegati all’aumento di peso.

Ci sono, però, anche fattori sociali e psicologi che influiscono. Eventi come la disoccupazione, la perdita del lavoro, il divorzio hanno un impatto psicologico ancora più negativo sulla donna, che con maggiore facilità usa il cibo come mezzo di consolazione.

Ciò avviene anche per il lavoro domestico che grava maggiormente sulla donna, generando stress che a sua volta

favorisce la produzione di grelina e cortisolo, a loro volta responsabili dell’aumento di peso.

Rimedi all’aumento di peso

La donna deve allora arrendersi al sovrappeso e all’obesità? No, la soluzione c’è: la LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21 K, che garantisce un dimagrimento rapido, sano e sicuro grazie alla breve durata dei trattamenti, all’azione della chetosi e al supporto del medico o del nutrizionista.

Il trattamento chetogenico deve essere seguito per un breve periodo. A seconda dei casi, da dieci giorni a tre settimane, in base al protocollo prescelto. Se necessario, può essere ripetuto.

È un trattamento normoproteico, in quanto le proteine assunte corrispondono a quelle che dovrebbero essere introdotte anche in un’alimentazione equilibrata.

Il protocollo prevede l’utilizzo di un integratore appositamente formulato, Amin 21 K, affinché si sviluppi il processo della chetosi per cui l’organismo inizia ad alimentarsi bruciando i grassi in eccesso. La figura si rimodella eliminando l’adipe dalle zone dove tipicamente si accumula, anche in menopausa. Viene attaccata solo la “massa grassa”, mantenendo e a seconda del caso rafforzando la “massa magra”, fondamentale per il metabolismo basale.

Sempre grazie al processo di chetosi e all’utilizzo dell’integratore Amin 21 K, la sensazione di fame scompare dopo circa 48-72 ore.

Decine di migliaia di casi studiati dimostrano che, con un trattamento, si può “perdere” in media tra il 7 e il 10% del peso iniziale.

La LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21K nasce da decenni di studi, ricerche e sperimentazioni che ne hanno comprovato la sicurezza e l’efficacia.

Uno strumento ben studiato

Contro un altro problema che afflige le donne, la ritenzione idrica, una risposta naturale ed efficace è Drenanten, integratore di estratti vegetali con cromo, che promuove i processi fisiologici di eliminazione dei liquidi accumulati nei tessuti e coadiuva gli effetti delle diete ipocaloriche, favorisce l’eliminazione dei ristagni di tossine, agisce miratamente sugli edemi di origine linfatica.

Il cromo è un oligoelemento molto importante, perché regola i livelli di insulina, ormone che influenza il controllo dei grassi e del glucosio. Quindi, indirettamente, il cromo interviene nella riduzione dell’insulino-resistenza, e di conseguenza della glicemia e del colesterolo.

In Drenanten troviamo anche Orthosiphon ed Equiseto, con proprietà diuretiche e antinfiammatorie. Essi contrastano la cellulite, ma anche le cistiti di origine flogistica.

L’Equiseto è ricco di sali minerali, utile per rinforzare ossa, unghie e capelli, mentre Urtica Dioica ha proprietà depurative, diuretiche, antinfiammatorie e digestive.

Il Biancospino è un’erba medicale ricca di flavonoidi (l’iperoside e la vitexina), che contribuiscono a migliorare il microcircolo e il ritorno venoso.

Il Cardo Mariano ha azione antiossidante, depurativa e protettiva epatica. La Fucoxantina, derivata dall’alga Undaria Pinnatifida, è ricca di vitamine del gruppo B e C, Magnesio, Ferro. È utilizzata inoltre anche nelle culture orientali, per rigenerare l’aspetto di cute, unghie e capelli. Disintossicante per il fegato, favorisce l’attività termogenetica contribuendo al consumo di grassi.

