Italfarmacia: non è mai troppo tardi per prendersi cura di noi stessi

Non è mai troppo tardi per prendersi cura di sé e tornare in forma, e con i prodotti Italfarmacia è anche facile, sicuro e salutare

Le regole per invecchiare bene

Invecchiare bene dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali per tutti noi. Non è solo una questione genetica e quindi legata alla fortuna o alla casualità. Molto importanti sono anche i nostri comportamenti. Se la componente genetica incide per circa il 25%, il restante 75% è determinato dalle scelte individuali.

Le regole per proteggere il nostro benessere psico-fisico sono ormai note:

– mantenere una vita attiva e svolgere un’attività fisica adeguata alla nostra età e alla nostra condizione di salute

– conservare l’interesse per la vita e la realtà che ci circonda

– attenzione verso la propria salute e quindi verso tutto ciò che riguarda l’alimentazione, il controllo del peso e la conservazione della massa magra.

L’invecchiamento comporta una risposta infiammatoria, per questo si usa il termine inglese “inflammaging”, fusione tra le parole inflammation e aging, ossia invecchiamento infiammatorio.

Per uno stile di vita sano

Per la nostra salute è fondamentale tenere sotto controllo l’infiammazione che dipende dal nostro patrimonio genetico, sul quale non possiamo intervenire, ma anche dal nostro stile di vita.

Fumo, eccesso di alcool e di calorie, il consumo di alcuni tipi di cibo, sovrappeso, sedentarietà, lo stress cronico sono tra i fattori che favoriscono l’infiammazione.

Sappiamo che il sovrappeso e ancor peggio l’obesità rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo di molte patologie croniche e degenerative: malattie cardiovascolari, metaboliche dal diabete alla sindrome metabolica (obesità, ipertensione, diabete), degenerazioni del sistema nervoso centrale.

Il tessuto adiposo non è solo la “ciccia” che ci rovina le giornate quando ci guardiamo allo specchio o vogliamo indossare un certo vestito. È anche sorgente di ormoni che possono influenzare alcuni tipi di tumori come quello alla mammella, e contiene moltissime cellule del sistema immunitario.

Insomma, liberarsi delle adiposità localizzate è fondamentale per il nostro aspetto estetico, ma soprattutto per la nostra salute.

Prova la Liposuzione Alimentare di Italfarmacia!

La LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21 K consente di “aggredire” non solo il grasso sottocutaneo, ma anche il grasso addominale con riduzione dei livelli di infiammazione e dei rischi conseguenti.

Non è una dieta, perché deve essere seguita sotto controllo medico massimo per tre settimane, e se necessario può essere ripetuta. È un trattamento normoproteico, in quanto le proteine assunte corrispondono a quelle che dovrebbero essere introdotte in relazione al peso anche in un’alimentazione equilibrata.

L’integratore appositamente formulato AMIN 21 K permette che si sviluppi il processo della chetosi, per cui il nostro organismo si alimenta bruciando i grassi in eccesso. La conseguenza positiva è che la sensazione di fame scompare dopo circa 48 ore.

La figura si rimodella, ma viene attaccata solo la “massa grassa” e mantenuta, e a seconda del caso rafforzata la “massa magra”.

La breve durata dei trattamenti proposti, l’azione della chetosi e il supporto del medico specialista garantiscono un dimagrimento rapido, sano e sicuro. Decine di migliaia di casi studiati dimostrano che, con un trattamento, si può “perdere” in media tra il 7 e il 10% del peso iniziale.

Per queste sue caratteristiche, il trattamento vanta percentuali di abbandono inferiori alle altre diete. Naturalmente, alla fine del percorso, sarà necessario adottare un piano di rieducazione alimentare ossia un regime dietetico adeguato alle nostre esigenze per mantenere i risultati raggiunti.

Biocult Strong: cos’è e a cosa serve

Per un ulteriore supporto alla nostra salute, teniamo conto che i due terzi delle cellule del sistema immunitario si trovano nell’intestino. Il microbiota ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e bilanciato. Ma non basta: recenti studi hanno dimostrato la sua influenza nel mantenimento del peso al di sotto dell’obesità.

BIOCULT STRONG è un integratore innovativo di 120 miliardi di probiotici, contiene 8 ceppi batterici (probiotici) scelti tra quelli che sappiamo essere più frequenti nel microbiota di persone sane, per affrontare le insidie che nuocciono al nostro organismo.

Un ulteriore vantaggio: si conserva a temperatura ambiente senza alterazioni dei lactobacilli.

