Italfarmacia: riequilibra la dieta e sbarazzati del grasso localizzato

Un trattamento normoproteico

Il trattamento definito LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21 K, per le sue caratteristiche, consente di perdere massa grassa senza intaccare la massa magra. Riesce a rimuovere le adiposità localizzate, fa “perdere” in media tra il 7 e il 10% del peso iniziale e può essere ripetuto in caso di necessità.

Dopo le prime 48/72 ore non si soffre per il senso di fame. È un trattamento normoproteico, deve essere seguito per tempi brevi, è un protocollo sicuro perché deve sottostare al controllo di un medico o di un nutrizionista.

Oltre a garantire efficacia, brevità e sicurezza, la LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21 K risponde anche alle richieste di chi ha problematiche o esigenze particolari.

Una terapia adatta a tutti

Gli intolleranti al lattosio possono utilizzare Amin 21 K. Amin 21 K è a base di proteine di siero di latte, privo di quei grassi e quegli zuccheri che troviamo nel latte stesso. Quindi non contiene lattosio, lo zucchero del latte, e può assumerlo anche chi è affetto da intolleranza al lattosio.

I celiaci possono utilizzare Amin 21 K. Amin 21 K non contiene glutine né contaminanti da glutine, per cui è un prodotto sicuro anche per i celiaci.

Amin 21 K dà ottimi risultati anche per le donne in menopausa. Purtroppo, nelle donne in in pre-menopausa e in menopausa il corpo si modifica notevolmente, con ripercussioni sul tono dell’umore. Si verifica un aumento del peso con una distribuzione del tessuto adiposo soprattutto sullo stomaco, sull’addome e sulle braccia.

Il trattamento con Amin 21 k si è dimostrato molto utile anche per le donne in questa condizione, perché consuma in modo localizzato il tessuto adiposo. Quindi, permette un dimagrimento nelle aree più difficili. In particolare, consente la scissione del grasso viscerale, il più pericoloso per la salute.

Il trattamento con Amin 21 K è efficace anche con chi è affetto da ipotiroidismo. Le persone affette da ipotiroidismo che assumono un dosaggio del farmaco adatto alla propria situazione ritornano a un condizione di funzionamento del sistema ormonale tiroideo paragonabile a quello di un soggetto sano. Pertanto, in questi casi, il trattamento con Amin 21 K ha le stesse potenzialità di successo che si hanno nella media della popolazione sana.

Anche i vegetariani possono seguire il trattamento di Liposuzione Alimentare. Con gli opportuni accorgimenti, possono seguire il protocollo purché non si superari la percentuale di zuccheri concessa.

Per personalizzare il trattamento è opportuno rivolgersi a un nutrizionista esperto di Liposuzione Alimentare.

Nutrizione di genere

Oltre alla cosiddetta “medicina di genere”, cioè al fatto che le malattie si manifestano in uomini e donne in modo diverso, mentre i farmaci sono testati prevalentemente sugli uomini, esiste una “nutrizione di genere”.

Per esempio, le donne in menopausa tendono maggiormente a perdere i muscoli, per cui possono anche avere un peso normale ma con poca massa muscolare e tanto grasso. Per contrastare questa condizione, le donne devono assumere una quantità di proteine superiore a quella prevista nelle tabelle standard basate sul fabbisogno maschile.

Tutto questo dimostra che nel campo della nutrizione non si può improvvisare, e bisogna sempre rivolgersi a professionisti seri.

Per il sistema immunitario

Per un ulteriore supporto alla nostra salute, teniamo conto che i due terzi delle cellule del sistema immunitario si trovano nell’intestino, e il microbiota ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e bilanciato.

Ma non basta: recenti studi hanno dimostrato l’influenza del microbiota nel mantenimento del peso al di sotto dell’obesità. BIOCULT STRONG è un integratore innovativo di 120 miliardi di probiotici, contiene 8 ceppi batterici (probiotici) scelti tra quelli che sappiamo essere più frequenti nel microbiota di persone sane, per affrontare le insidie che nuocciono al nostro organismo. Un ulteriore vantaggio: si conserva a temperatura ambiente senza alterazioni dei lactobacilli.

