La finale di Italia’s Got Talent

È tutto pronto per il momento più atteso dell’anno: la finale di Italia’s Got Talent. Lo show prodotto da Fremantle Itali per la prima volta sarà trasmessa in diretta su Disney+ il 31 ottobre alle 21:15. Una serata imperdibile che promette emozioni, colpi di scena e tanto talento. Dieci i finalisti pronti a sfidarsi sul palco del Teatro Comunale di Vicenza.

A contendersi la vittoria a Italia’s Got Talent troviamo i Baby Dreamers, piccoli ballerini dal grande cuore che porteranno energia e dolcezza con le loro coreografie hip hop. Tra gli altri Alessandro Malerba, pronto a incantare con la sua chitarra. E ancora la voce potente di Joe Romano, capace di emozionare anche i giudici più severi; e l’ironia irresistibile di Adriano Moretti.

Tra i protagonisti anche Michael Spaghetti, il rocker dal cuore ribelle, e il giovanissimo acrobata Dmytro Onyshchenko, che promette di lasciare il pubblico senza fiato. Ci saranno poi i 47 ballerini di Aktitude, pura energia in movimento, l’artista delle ombre Shadow Ace, il Taekwondo Demonstration Team con la loro perfetta fusione di arte e disciplina, e infine Akira 100%, garanzia di risate e follia creativa. Assente invece Soery Dell’Acqua, che ha scelto di ritirarsi dalla competizione.

Durante la puntata finale, il pubblico potrà votare il proprio preferito tramite la App ufficiale di Italia’s Got Talent, sponsorizzata da MediaWorld, disponibile su App Store e Google Play. Nel frattempo, su Disney+ è possibile rivedere tutte le puntate precedenti per rivivere i momenti più emozionanti.

Un format di successo mondiale, Got Talent continua a battere record: adattato in 78 Paesi, con oltre 1 miliardo di spettatori globali, è oggi il talent show più amato al mondo. Dal 2009, Italia’s Got Talent ha visto esibirsi più di 1300 concorrenti, tra cantanti, ballerini, illusionisti e comici, dimostrando che il vero spettacolo nasce dall’unione tra emozione, passione e sogni.

La finale di Italia’s Got Talent 2025 è pronta a celebrare proprio questo: il talento in tutte le sue forme.

