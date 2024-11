Grazie a una sfida vinta ad Amici 24 a fare il suo ingresso nella scuola è stato Dandy Cipriano, ballerino di hip-hop. Conosciamolo quindi attraverso le informazioni che riguardano la sua vita privata e la sua carriera fino ai social.

Chi è Dandy Cipriano

Molti si chiedono chi è Dandy Cipriano, allievo entrato nella scuola di Amici 24 con una sfida. Il suo vero nome è questo, è nato a Roma e ha 22 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta. Sappiamo che le sue origini sono delle Filippine.

Parlando della sua famiglia non abbiamo informazioni a riguardo, quindi non sappiamo se ha fratelli o sorelle.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimenale di Dandy Cipriano, non sappiamo se abbia o meno una fidanzata. Da quello che vediamo sui social, pare essere single.

Abbiamo anche poche informazioni sul suo carattere, ma possiamo dirvi che è un ragazzo molto dedito allo studio e che si impegna in tutto ciò che fa.

Notiamo una grande somiglia di Dandy con John Erik, ex allievo (sempre ballerino) di Amici. Non sono ovviamente la stessa persona e non sono nemmeno parenti.

Dopo aver conosciuto un pochino meglio Dandy di Amici 24, vediamo adesso come seguirlo sui social.

A tal proposito segnaliamo il suo profilo Instagram che è molto seguito e ricco di contenuti riguardanti la danza. Infatti oltre ad essere ballerino è anche insegnante.

Carriera

La carriera di Dandy Cipriano riguarda completamente la danza. Appassionato a questa disciplina sin da bambino, ha iniziato un percorso di studio che lo ha portato a specializzarsi in danza hip-hop. Ma non solo, oltre a praticarla , la insegna. Quindi Dandy è un ballerino, un insegnate e un coreografo hip-hop.

Viva Rai2

Prima di approdare ad Amici 24, Dandy ha già fatto televisione sempre nel campo della danza. Infatti nella stagione 2023/2024 ha fatto parte del corpo di ballo del programma di Fiorello Viva Rai2. Quindi è stato anche al Festival di Sanremo nella settimana della kermesse.

Dandy Cipriano ad Amici 24

Nel 2024 Dandy Cipriano ha deciso di sostenere i casting per partecipare ad Amici 24. A edizione già partita, lui si è esibito davanti ai professori ed è piaciuto a tutti e tre. Quindi è stata scelto dalla redazione per una sfida contro Rebecca che lui ha vinto.

I professori di Amici 24

Chi sono i professori che fanno parte della scuola di Amici 24? Per questa edizione ci sono state quasi tutte conferme, ma ci sono anche novità. Per il canto abbiamo: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Parlando del ballo invece ci sono: Alessandra Celentano, la new entry Deborah Lettieri ed Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 24

Conosciamo adesso chi sono gli allievi di Amici 2024 divisi tra cantanti e ballerini.

Per quanto riguarda il canto troviamo: Alena Casarino (ELIMINATA); Antonia Nocca; Chiamamifaro; Diego Lazzari; Ilan Muccino; Luk3; Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Per i ballerini invece ci sono: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio; Chiara Bacci; Dandy Cipriano; Daniele Doria; Francesca Bosco; Gabriele Baio (RITIRATO); Rebecca Ferreri (ELIMINATA); Sienna Osborne (ELIMINATA), Teodora Olivia Martinez.

Ma scopriamo adesso il percorso di Dandy ad Amici 24...

Il percorso di Dandy Cipriano ad Amici 2024

Dandy Cipriano è entrato nella scuola di Amici 24 grazie a una sfida contro Rebecca. A giudicare è stato Garrison nel corso del daytime andato in onda il 21 novembre e ha premiato il ballerino. Dandy, quindi, fa parte della squadra di Deborah Lettieri.