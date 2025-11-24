A Milano presso la Libreria Mondadori Duomo, in Piazza Duomo (Angolo via Mazzini), Iva Zanicchi presenterà il suo nuovo libro “Quel profumo di brodo caldo – La cucina dei miei ricordi”. Un viaggio emozionante tra le memorie di momenti familiari e ricette che ha imparato grazie alla sua mamma e alla passione per la cucina.

Iva Zanicchi presenta il suo nuovo libro

Mercoledì 26 novembre Iva Zanicchi sarà ospite della Libreria Mondadori Duomo, in Piazza Duomo (Angolo via Mazzini) per presentare il suo nuovo libro alle ore 18:30.

S’intitola “Quel profumo di brodo caldo – La cucina dei miei ricordi”. Edito Mondadori, il lavoro della nota cantante e conduttrice, ripercorre amorevolmente i sapori della cucina tradizionale e familiare.

Come raccontato anche a Verissimo, Iva Zanicchi si è ispirata alle ricette della sua amata mamma e rievocano alla mente tantissimi bei momenti trascorsi con lei con la sua famiglia:

“Questo è un libro che sa di sapori di cucina, di domenica, di amore della famiglia. Io ho ripercorso quasi tutta la mia vita attraverso le ricette, quindi racconto episodi e ci sarà anche da ridere e da riflettere”, ha detto Iva Zanicchi in quell’occasione. “Ritrovarsi in famiglia la domenica è una cosa meravigliosa, questi riti domenicali. Non tutte le domeniche, ma lei preparava un brodo che ti entrava nel cuore”.

La locandina di presentazione del libro di Iva Zanicchi

A intervenire alla presentazione del libro di Iva Zanicchi, “Quel profumo di brodo caldo”, sarà anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Di sicuro con la partecipazione della stessa autrice del libro emergeranno tanti aneddoti mai raccontati e momenti speciali della sua vita. Per chi vive a Milano e dintorni si tratta dunque di un evento davvero imperdibile, che permetterà di conoscere più a fondo Iva Zanicchi, le sue radici e la sua storia.

