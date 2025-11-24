Oggi, 24 novembre 2025, Il Paradiso delle Signore non andrà in onda su Rai 1. La programmazione è stata modificata per trasmettere in diretta i funerali di Ornella Vanoni. La soap tornerà regolarmente domani.

Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi su Rai 1

Lunedì 24 novembre 2025, la programmazione pomeridiana di Rai 1 ha subito un’importante modifica, che ha fatto saltare l’episodio di Il Paradiso delle Signore 10. La soap, che avrebbe dovuto essere trasmessa alle 15:00, è stata sostituita all’ultimo momento da un allungamento del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo.

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda

Il cambiamento di palinsesto è stato deciso per consentire la diretta dei funerali della cantante Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre.

Per permettere al pubblico Rai 1 di seguire l’evento, il programma di Caterina Balivo è stato esteso fino alle 15:50, orario in cui sarebbe dovuto partire lo speciale del TG1 sulle Elezioni Regionali.

Di conseguenza, Il Paradiso delle Signore è stato rinviato e non andrà in onda né alle 15:00 né alle 16:00.

Quando tornerà Il Paradiso delle Signore

Il nuovo episodio di Il Paradiso delle Signore 10 tornerà su Rai 1 regolarmente martedì 25 novembre 2025, nel consueto orario pomeridiano, dopo la conclusione del talk show La volta buona.

La modifica riguardava solo oggi, 24 novembre, a causa di una programmazione straordinaria per i funerali di Ornella Vanoni.

Il rispetto per la figura di Ornella Vanoni ha reso comprensibile la decisione di spostare Il Paradiso delle Signore. La Rai, così come Mediaset su Rete 4, ha scelto di dedicare spazio a un momento di grande importanza per il pubblico, in modo che tutti potessero assistere al tributo alla grande artista.

