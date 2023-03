NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2023

GF Vip 7

Ivan Gonzalez, ex di Oriana Marzoli, rivela sui social di aver rifiutato di partecipare al GF Vip 7 come concorrente

La rivelazione di Ivan Gonzalez

Come in molti sapranno, in passato Oriana Marzoli ha avuto una chiacchierata relazione con Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti proprio in Spagna all’interno del reality La casa fuerte, finendo al centro dell’attenzione mediatica. Oriana e Ivan trascorsero infatti una notte di passione davanti le telecamere, per poi dare il via alla loro travagliata storia. Dopo diversi alti e bassi tuttavia la Marzoli fece sapere di aver messo un punto alla relazione e di aver lasciato Gonzalez. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Ivan sui social ha risposto alle domande dei fan, quando a un tratto l’ex tronista ha ammesso di aver rifiutato la proposta di partecipare al GF Vip 7 come concorrente. Queste le sue dichiarazioni:

“Approfitto per rispondere a tutti quelli che mi chiedono questa cosa: non sto seguendo il GF Vip. È vero però che mi hanno chiamato molte volte per entrare in questa edizione come concorrente. Ho già vissuto una volta questa esperienza, e al momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora”.

Di certo in molti si stanno già chiedendo cosa sarebbe accaduto tra Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli se l’ex tronista avesse deciso di prendere parte al GF Vip 7. Nel mentre solo in queste ore l’influencer ha scritto una toccante lettera per Daniele Dal Moro, che pochi giorni fa è stato squalificato dal gioco. Questo il contenuto del messaggio:

“Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te. L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane”.