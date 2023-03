NEWS

Nicolò Figini | 22 Marzo 2023

GF Vip 7

Discussione tra Nikita e Micol Incorvaia

Ieri sera Micol Incorvaia e Nikita Pelizon hanno affrontato un argomento che riguarda la bellezza estetica. Come vediamo anche dal video qui sotto, infatti, le due vippone si trovavano in cortiletto a chiacchierare. Il dialogo non sembra essere finito molto bene e Micol si è allontana con un atteggiamento un po‘ infastidito.

All’interno del filmato si sente Nikita affermare: “Io adesso parlo di sicurezza estetica, eh”. L’altra si gira per guardarla e replica: “Eh di sicurezza estetica… Amore, io per quanto riguarda la sicurezza estetica non devo invidiare niente ad Antonella. Sotto nessun punto di vista, mi sento una fi*a atomica”. La Pelizon risponde con un “ah sì?” e l’altra chiude il discorso con: “Io mi sento una fi*a atomica. Non ho niente da invidiare ad Antonella. Bellissima ragazza, ma non mi metto sullo…”.

Micol: “Io mi sento una figa atomica”

Nikita: “Sì??”

Micol: “Io mi sento una figa atomica…”



Amando il modo in cui Micol zittisce Nikita#gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/MJcwwKKmhk — sisonokevin (@_soleilandia_) March 21, 2023

Voi che cosa ne pensate di questo discorso? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo Micol Incorvaia stessa ed Edoardo Tavassi sono stati protagonisti di un altro evento. I due, in cucina, si sono resi conto che sarebbe toccato proprio a loro lavare i piatti. Nikita, poco prima, aveva fatto notare con fastidio che qualcuno aveva dimenticato di pulirli ancora dal giorno prima.

Edoardo ha infatti stracciato il foglio dei turni, per evitare che qualcuno scoprisse l’accaduto, e l’ha gettato nella pattumiera. Se Micol ha riso, il web ha molto criticato questo gesto. Vedremo nelle prossime ore se la Pelizon scoprirà cosa hanno fatto i due concorrenti.

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.