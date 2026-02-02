Nel corso di una recente intervista, J-Ax ha annunciato che, qualora dovesse andare all’Eurovision, sarebbe disposto a cambiare il testo della sua canzone.

Le parole di J-Ax

Quest’anno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026 ci sarà anche J-Ax. Il rapper, alla sua seconda partecipazione alla kermesse musicale, sul palco dell’Ariston presenterà il brano Italia Starter Pack, che promette di stupire il pubblico. La canzone ha infatti già ottenuto recensioni positive dalla stampa e di certo è già vista come una delle favorite di quest’anno.

Mentre attendiamo di capire come ci stupirà, in queste ore il leader degli Articolo 31 ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, durante la quale ha fatto una relazione inaspettata. J-Ax ha infatti ammesso che se dovesse vincere Sanremo e dovesse andare all’Eurovision, cambierebbe il testo della sua canzone. Queste le sue dichiarazioni in merito:

«Se andrò all’Eurovision in caso di vittoria a Sanremo? Ci devo pensare. Ma un’idea ce l’avrei. Vado e cambio il testo della canzone mettendoci dentro un bel proclama su quello che penso».

Quando però a J-Ax viene fatto notare che cambiare il testo della canzone violerebbe il regolamento dell’Eurovision, il rapper risponde senza giri di parole:

«Lo farei con intelligenza: inserirei un passaggio ambiguo che quelli non sono svegli abbastanza da cogliere. Le ricordo che sono quello che ha fatto Ohi Maria e mezza Italia pensava che l’avessi dedicata alla Madonna o a Maria De Filippi».

La scelta del country a Sanremo

Nel mentre quest’anno, a Sanremo, J-Ax per la prima volta sperimenterà un genere a lui del tutto nuovo, che caratterizzerà anche il suo prossimo album di inediti: il country. In merito a questa scelta il cantante ha spiegato:

«È un genere che amo e ascolto da anni. lo iniziai con il rap perché quel genere mi raccontava delle storie. Poi il rap, come il rock and roll, si è standardizzato, è diventato formulaico. Nel country, invece, trovo ancora storie che mi emozionano. Reinterpretare la mia persona attraverso i generi è una cosa che faccio da sempre: dal rap al pop, passando per il rock. Stavolta tocca al country. Reinventarsi è l’unico modo per continuare a divertirsi in studio».

