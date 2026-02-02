In occasione del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini omaggerà il re della moda: Giorgio Armani. Lo stilista è venuto a mancare lo scorso settembre.

L’omaggio di Laura Pausini

Febbraio sarà un mese speciale per Laura Pausini. Venerdì 6 infatti la cantante rilascerà il suo nuovo album, Io canto 2, nel quale omaggerà alcuni dei più grandi cantautore italiani. Nella stessa giornata l’artista romagnola sarà tra gli ospiti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e si esibirà allo Stadio San Siro, in occasione dei uno degli eventi più importanti al mondo.

Come se non bastasse, dal 24 febbraio la Pausini affiancherà Carlo Conti alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 per tutte le cinque serate della kermesse musicale. Insomma, si preannunciano settimane intense per Laura, che nel mentre sta preparando anche il suo nuovo tour mondiale, che partirà a fine marzo e durerà per ben due anni. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è arrivato un retroscena che non è passato inosservato.

Come riporta Santo Pirrotta su Vanity Fair, in occasione delle cinque serate di Sanremo 2026, Laura Pausini avrebbe scelto di omaggiare il re della moda: Giorgio Armani. Lo stilista, scomparso lo scorso settembre, conosceva bene la voce di Invece No e nel corso degli anni i due hanno avuto modo di collaborare in diverse occasioni insieme. Stando a quanto riferito, sul palco dell’Ariston la Pausini indosserà creazioni Armani Privé, la linea di alta moda oggi affidata alla guida di Silvana Armani.

Già subito dopo la scomparsa dello stilista, Laura aveva ricordato Armani con un dolce post, nel quale aveva affermato: «È stato un onore conoscere un Re. Ciò che mi hai insegnato e donato è un valore aggiunto inestimabile in questo disordine. Buon Viaggio caro Giorgio».

Cosa farà la Pausini a Sanremo

Mentre attendiamo di capire come ci stupirà, in questi giorni sono spuntate diverse indiscrezioni su quello che farà Laura Pausini a Sanremo 2026. Oltre a condurre al fianco di Carlo Conti, la cantante dovrebbe esibirsi in ogni serata e, per l’occasione, potrebbe duettare con alcuni grandi nomi del panorama musicale.

Stando a quanto è trapelato, la Pausini dovrebbe regalarci un’emozionante performance di 16 Marzo con Achille Lauro, che a sua volta sarà co-conduttore durante la seconda serata. Il brano sarà contenuto anche Io Canto 2 e tra poche ore verrà anche rilasciato come singolo ufficiale.

