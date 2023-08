J-Ax torna a parlare del vecchio litigio con Fedez: “Ancora adesso penso di aver avuto ragione”

NEWS

Debora Parigi | 14 Agosto 2023

Le dichiarazioni di J-Ax sul rapporto passato e presente con Fedez

Sappiamo tutti che J-Ax e Fedez erano grandi amici e soci, ma poi qualcosa si è rotto e i rapporti si sono incrinati. Successivamente c’è stato un riavvicinamento e la realizzazione di Disco Paradise dimostra che adesso la situazione tra loro è più che tranquilla. Cosa è successo in passato proprio nel dettaglio non lo sapremo mai, anche se entrambi hanno sempre parlato di visioni diverse e continuano a confermare.

Comunque adesso pace fatta e proprio J-Ax ne ha parlato in un’intervista come riporta Dagospia. Oltre a tornare a lavorare con Federico, è tornato anche col suo vecchissimo compagno di avventure Jad col quale forma il duo degli Articolo 31. E proprio sui passati litigi e di questo ritorno di amicizia con l’uno e con l’altro ha dichiarato:

“È una roba che ti insegna la vita, ci pensi a mente fredda, quando passa del tempo. Ma con Jad quel che è successo è stato che a un certo punto non ci sopportavamo più, dopo una decina d’anni con gli Articolo31 avevamo passato troppo tempo chiusi insieme in un furgone. Con Fede forse non avevamo abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti. Ancora adesso io penso di aver avuto ragione e così lui, ma ci siamo visti con gli occhi dell’altro”.

Parlando proprio di Fedez e del fatto che litiga con molti suoi amici, J-Ax ha voluto comunque difendere il rapper. “Premesso che non sono sempre d’accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore”, ha detto. “A volte è molto frainteso e provocato. […]Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo”. E sul carattere del collega ha dochiarato: “È molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono. È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente”.