La reazione di Jada Pinkett alla battuta di Chris Rock

Quanto accaduto alla notte degli Oscar 2022 tra Will Smith e Chris Rock continua a essere di dominio pubblico. La “battuta” poco gradita del presentatore nei confronti di Jada Pinkett, ha stizzito non poco Will. L’attore e marito dell’imprenditrice statunitense si è alzato in piedi, infatti, è gli ha rifilato un ceffone ben assestato.

Inizialmente l’accaduto ha lasciato pensare si trattasse di una gag, ma le cose si sono fatte via via più serie dopo il gesto di Smith e le parole contro il conduttore. Will, infatti, l’ha intimato di smetterla di nominare sua moglie e parlare di lei in quel modo. In tutto ciò, però, le telecamere non hanno quasi mai ripreso il volto di Jada Pinkett e dunque non sappiamo con esattezza quale sia stata la sua prima reazione a caldo durante la cerimonia.

Adesso su TikTok è spuntato fuori un video (CLICCA QUI PER GUARDARLO PER INTERO) dove si vede Jada Pinkett, ripresa di spalle, proprio nel momento in cui Chris Rock dice quelle parole e tutto ciò che ne è seguito poco dopo. In un primo momento sembra che l’attrice l’abbia presa a ridere, almeno stando alle immagini, anche se non sono chiarissime, per poi bloccarsi di colpo nel momento in cui suo marito Will Smith ha avuto quell’attacco d’ira contro il collega.

Questa è la prima impressione che danno le immagini della breve clip: Jada Pinkett inizialmente appare serena e divertita, per poi improvvisamente irrigidirsi, sicuramente imbarazzata e dispiaciuta per il triste episodio. Purtroppo, ora come ora, non siamo riusciti a trovare video migliori per avere un’idea più chiara.

Voi che ne pensate della “battuta” fuori luogo verso Jada Pinkett: da che parte state dopo quanto successo e le scuse fatte da Will Smith verso Chris Rock?

Novella 2000 © riproduzione riservata.