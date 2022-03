1 Federica contro Matteo a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio a Uomini e Donne è andata in scena la tanto attesa scelta di Matteo Ranieri. Il tronista, molto emozionato, ha ripercorso attraverso alcuni filmati alcuni momenti vissuti con le corteggiatrici Valeria Cardone (la scelta) e Federica Aversano. A seguire ha ricevuto l’incoraggiamento del “collega” di poltrona e amico, Luca Salatino.

La prima a essere chiamata in studio è stata Federica. Matteo di Uomini e Donne ha fatto un discorso di circa 5-6 minuti, dove le ha spiegato le ragioni per cui non è lei la sua scelta. Terminato il monologo la ragazza ha preso la parola, dando contro al tronista: “Io ero consapevole e convintissima della scelta. Lo ero perché per maturità sei molto più vicino a lei rispetto a me. Si è visto da subito. Io sono ostinata e quando mi piace una persona ci metto l’anima e il cuore a costo di prendere batoste. Come quella che ho presto. Ma sono io. Me ne vado fuori da qua e sono stata me stessa, fiera. Posso camminare ancora una volta a testa alta, io”.

La corteggiatrice di Uomini e Donne, sotto lo sguardo attento di Matteo e dei presenti in studio ha continuato a dare sfogo ai suoi pensieri: “Credo tu la scelta l’abbia fatta nel momento in cui il mi sono avvicinata durante l’ultimo ballo, te ne urlo di ogni e ti dico che mi sono sentita presa in giro. Perché quando sei venuto a prendermi a Caserta potevi non farlo se non c’era quella cosa forte che ti portava a farlo. Matteo no, fermo. Hai parlato per sei minuti e non voglio che continui a farlo”.

A seguito del lungo discorso di Federica, l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha sbottato contro la ragazza…