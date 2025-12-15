Addio a Tutta l’Italia di Gabry Ponte! Sanremo 2026 cambia infatti jingle. Ecco quale brano è stato scelto per la nuova edizione della kermesse musicale.

Il jingle di Sanremo 2026

Mancano poco più di due mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2026 e tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione della kermesse musicale. Quest’anno, come è noto, la gara canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio e alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà nuovamente Carlo Conti. Solo pochi giorni fa il presentatore ha rivelato i 30 Big che vedremo sul palco dell’Ariston e che di certo non deluderanno le alte aspettative.

Ieri sera, come se non bastasse, nel corso della finale di Sanremo Giovani, gli artisti in gara hanno rivelato i titoli delle loro canzoni, che hanno già destato la curiosità del pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio ieri sera, Carlo Conti ha annunciato che Tutta l’Italia di Gabry Ponte non farà da jingle a Sanremo 2026. Il brano, che era stato proposto per partecipare alla kermesse, era stato poi invece scelto come sigla del Festival e in breve ha ottenuto un successo incredibile. Quest’anno però il conduttore ha deciso di cambiare e di puntare su un altro pezzo. Ma quale sarà dunque il jingle della manifestazione? A sorpresa, Conti ha proposto a Welo, artista emergente in gara a Sanremo Giovani ed eliminato proprio nel corso della finale, di modificare alcune parole della sua canzone, in modo da poterla usare come sigla in occasione della prossima edizione del Festival.

Il pubblico intanto si chiede già chi sarà a vincere la kermesse. Non resta che attendere febbraio però per scoprirlo.

