Tutto quello che c’è da sapere sulla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna

C’è grande attesa per la Finale di Supercoppa Italiana 2025 che vedrà sfidarsi due tra le squadre più forti del nostro campionato di Serie A. Napoli e Bologna quando gioca, dove vederla, a che ora e le probabili formazioni scelte dai due mister.

Quando gioca la Finale di Supercoppa Italiana 2025

Siamo ormai arrivati all’ultimo atto della Supercoppa Italiana 2025, che vedrà sfidarsi Napoli e Bologna.

Entrambe uscite vittoriose contro Milan e Inter in semifinale, si vanno a giocare così l’ultimo trofeo di quest’anno a Riad, in Arabia Saudita.

Ma quando gioca la Finale di Supercoppa Italiana? La partita è in programma oggi 22 dicembre 2025.

LEGGI ANCHE: Cannavacciuolo, quanto costa il Menù di Natale nel suo bistrot di Torino

Napoli-Bologna a che ora gioca e dove vederla

A che ora gioca Napoli-Bologna? La Finale sarà visibile dalle ore 20.00.

Dove? Se vi state chiedendo invece dove vederla in TV questa interessante partita di Finale di Supercoppa Italiana, abbiamo la risposta anche a questa domanda.

Il match sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva sui canali Mediset, più nello specifico su Italia 1. Quindi sarà visibile in chiaro ma anche in streaming su Mediaset Infinity.

Supercoppa Italiana: le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Queste dovrebbero essere, invece, le probabili formazioni scelte dai due tecnici Antonio Conte e Vincenzo Italiano, rispettivamente per Napoli e Bologna in vista della Finale di Supercoppa Italiana 2025:

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. All. Conte

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

LEGGI ANCHE: La top 10 delle voci più cercate su Wikipedia nel 2025: da Sinner a Papa Francesco

Ora che avete tutte le informazioni, non potete proprio perdetevi dunque questa importante partita di Finale di Supercoppa Italiana.

Crediti FOTO: Davide Casentini / IPA Sport / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.