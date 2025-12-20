Nel corso di una nuova intervista, James Van Der Beek è tornato a parlare del cancro e ha rivelato come sta. Ecco le dichiarazioni dell’ex volto di Dawson’s Creek.

Parla James Van Der Beek

È trascorso un anno da quando James Van Der Beek ha rivelato di aver avuto una diagnosi di cancro. In questi mesi il celebre attore, ex star della serie cult Dawson’s Creek, ha ricevuto l’affetto e il sostegno di migliaia di fan in tutto il mondo e ha iniziato a sottoporsi a una serie di cure specifiche. Solo nelle ultime ore James è stato ospite di Craig Melvin a Today e nel corso della chiacchierata è tornato a parlare della sua malattia, rivelando anche come sta oggi. Queste le sue dichiarazioni, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Mi sento un po’ meglio ogni mese. Ci vuole di più da parte mia – più pazienza, più disciplina. Più forza di quanto sapessi di avere. Sapevo di essere forte, non immaginavo però di essere così forte”.

Ma non è finita qui. James Van Der Beek ha ammesso che il cancro “è la miglior cosa che gli sia mai capitata” e, spiegando il senso di queste affermazioni, ha aggiunto:

“Quando ho ricevuto la diagnosi sono andato in shock. Ma sai, una delle cose per cui sono stato davvero fortunato è stato che non appena ho sentito la notizia, ho pensato: ‘Questa sarà la cosa migliore che mi sia mai capitata’. Avevo questa vocina nella mia testa che diceva: ‘Farai cambiamenti nella tua vita che non faresti mai se non avessi avuto questa diagnosi estrema e regalerà anni sani e felici alla tua vita’”.

