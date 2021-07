1 Il presunto incontro tra Jamie Lynn Spears e Britney

Negli ultimi giorni a far discutere sono state le tensioni che ci sarebbero tra Britney Spears e sua sorella Jamie Lynn. Come sappiamo solo qualche giorno fa la celebre pop star, rientrata in possesso del suo account Instagram, ha pubblicato un lungo sfogo, attaccando coloro che non l’hanno mai aiutata negli ultimi anni. A quel punto in molti hanno ipotizzato che la cantante si stesse riferendo proprio a Jamie Lynn, che qualche ora prima era intervenuta parlando della situazione delicata di sua sorella. Questo l’attacco di Britney sui social:

“Non c’è niente di peggio di quando le persone più vicine a te che non si sono mai presentate per te, pubblicano cose riguardo alla tua situazione qualunque essa sia e parlano del supporto che secondo loro ti danno. […] Come osano dire in pubblico che gli importa qualcosa di me? Avete forse allungato una mano verso di me quando stavo annegando? Di nuovo, no!. Quindi se stai leggendo questo e sai chi sei… sappi che tu hai il coraggio di dire qualcosa sulla mia situazione solo per salvarti la faccia pubblicamente! Se pubblicherai qualcosa, per favore, smettila di fare la persona per bene quando sei così lontano dall’essere per bene, non è nemmeno divertente questa farsa”.

Solo poche ore fa come se non bastasse Jamie Lynn e Britney si sono lanciate alte frecciatine social, segno dunque che le tensioni sono ormai alle stelle. Adesso per di più a intervenire è la fanpage dell’ex volto di Zoey 101, Jamie Lynn Spears fan, che ha raccontato di aver sentito in privato l’attrice. Stando a quanto si legge, pare che le due sorelle si siano incontrate, e che la stessa Jamie Lynn abbia raccontato alla sua fanpage quello che sarebbe accaduto. Questo il presunto messaggio che l’attrice avrebbe inviato alla pagina:

“Sono andata a trovare Britney ieri e sta davvero lottando. Andrà solo peggio prima di migliorare. Più io cerco di aiutarla e più lei si arrabbia. Mi sento davvero impotente e devo lasciala a Dio ora. Per favore pregate”.

Cosa accadrà dunque tra Britney e sua sorella Jamie Lynn Spears? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando la pop star ha voluto ringraziare sentitamente i suoi fan, che non hanno mai smesso di supportarla. Rivediamo le sue dichiarazioni.