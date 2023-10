Spettacolo

Vincenzo Chianese | 3 Ottobre 2023

Il dolce post di Stefano De Martino

Sono ormai mesi che la vita privata di Stefano De Martino è al centro della cronaca rosa. Nel corso dell’estate infatti il conduttore partenopeo si è separato nuovamente da Belen Rodriguez, e naturalmente la rottura è stata oggetto di discussione sui tabloid e i siti di gossip. Di recente tuttavia sembrerebbe che Stefano abbia ritrovato l’amore e la serenità. Da qualche giorno infatti il presentatore è stato beccato in compagnia di una misteriosa ragazza, estranea al mondo dello spettacolo, e le immagini hanno fatto in breve il giro del web. De Martino però al momento non ha ancora commentato i pettegolezzi circa la sua nuova presunta fiamma, e non è chiaro dunque cosa starebbe accadendo.

Nel mentre proprio oggi Stefano compie 34 anni, e in queste ore si è così circondato di tutte le persone a lui care. Sui social intanto è accaduto qualcosa che ha emozionato i fan, e non solo. De Martino infatti, in occasione del suo compleanno, ha pubblicato un post sul suo Instagram, che è una vera dedica a suo figlio Santiago. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Oggi compio 34 anni. Ho tanti motivi per essere grato alla vita, ogni giorno. Il primo della lista è in questa foto”.

Le parole di Stefano De Martino per suo figlio Santiago non sono passate inosservate e hanno commosso gli utenti. Qualche giorno fa intanto il presentatore è stato ospite a Belve e nel corso della chiacchierata ha svelato se il matrimonio con Belen è terminato a causa di un tradimento. Queste le sue affermazioni a riguardo:

“Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusività dei rapporti. Gli uomini che hanno un’amante non li ho mai capiti. Molto faticoso. Se sono traditore? No, ma mi è capitato di tradire verso la fine dei rapporti. Lì capisci che qualcosa non va più”.