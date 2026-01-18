Il tennista altoatesino pronto a iniziare la sua corsa allo Slam australiano: programma, avversari e italiani in campo Flavio Cobolli…

Il tennista altoatesino pronto a iniziare la sua corsa allo Slam australiano: programma, avversari e italiani in campo

Flavio Cobolli e Jasmine Paolini aprono il torneo

La stagione del grande tennis riparte dall’Australian Open, primo Slam del 2026. Domenica notte italiana, il tabellone prenderà il via con una forte presenza azzurra. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini saranno i primi a scendere in campo, rispettivamente sulla John Cain Arena e sulla prestigiosa Rod Laver Arena.

Cobolli sfida il qualificato britannico Fery

Flavio Cobolli (n.22 del mondo e n.20 del tabellone) affronterà Arthur Fery (n.185), qualificato britannico al suo esordio in uno Slam al di fuori di Wimbledon. Per Cobolli sarà la terza partecipazione consecutiva all’Australian Open, dove il miglior risultato resta il terzo turno nel 2024. Il match promette equilibrio e grande attenzione agli sviluppi tattici.

I big azzurri esordiscono nella seconda giornata

Dopo Cobolli e Paolini, martedì sarà il momento dei nomi più attesi: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Oltre a loro, scenderanno in campo Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, fresca del secondo titolo in carriera a Hobart.

Sinner, reduce da una stagione intensa, sarà protagonista di uno dei match più attesi dell’Australian Open. La sua sfida aprirà un’importante finestra di visibilità per gli appassionati italiani, determinati a seguirlo live dalle 2:00 del mattino in Italia, in diretta su Sky e altri canali ufficiali.

Matteo Berrettini, invece, inizialmente previsto, ha invece annullato la sua partecipazione, rinunciando anche al Media Day.

Un Slam da seguire: Jannik Sinner protagonista

Con Sinner al centro della scena, l’Australian Open promette emozioni per il pubblico italiano. Ogni match del tennista altoatesino sarà un banco di prova per il primo Slam della stagione, e tutti gli occhi saranno puntati sulla sua corsa verso i turni più avanzati.

