Come sappiamo, non scorre buon sangue tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso e infatti le due hanno avuto anche un acceso confronto. L’ex velina continua a non usare belle parole nei confronti della coinquilina, tirando anche in ballo la nipote di lei. E così oggi Jasmine Carrisi (figlia di Loredana e Albano) ha reagito alle frasi di Shaila. Ecco cosa ha fatto.

La reazione di Jasmine Carrisi alle frasi di Shaila Gatta contro lei e Amanda Lecciso

Nel corso della puntata di mercoledì 8 gennaio del Grande Fratello c’è stato un acceso confronto tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso. Tra le due, infatti, non c’è proprio simpatia reciproca, specilamente da parte dell’ex velina. E molti hanno pensato che il motivo fosse la gelosia verso Lorenzo, poiché lui è molto amico della Lecciso.

Su tutta la questione era arrivato anche il commento di Loredana Lecciso, sorella di Amanda, che aveva scritto un post: “Ditemi che sto sentendo male… Amanda continua a volare alto”. Oltre a lei, anche Jasmine Carrisi, la nipote della gieffina, aveva commentato. In un tiktok aveva scritto: “Io se vedo ancora clip di alcune soggette parlare male di Amanda alle sue spalle per poi andare a piangere da lei”. E si vedeva lei recitare con ironia la frase “benvenuti e benvenute in un rituale di vendetta”.

Quanto successo è un argomento che è andato avanti anche in questi giorni poiché Shaila Gatta ha commentato di recente sia le azioni di Amanda Lecciso che i messaggi della sorella e della nipote di lei. Su Amanda ha detto: “Non mi piace, mi sta antipatica. Uscita da qui sei la stessa che sei entrata, ma che sei venuta a fare? Osa un po’, fatti conoscere. Se no sarai sempre la sorella delle Lecciso”.

E poi, riferendosi al video della nipote, ha detto: “Non c’è bsogna che tua nipote fa i tiktok che si mette il giubbino e inizia la guerra. Che hai bisogno di tua nipote che ti difende?”. E proprio su questa frase è arrivata la reazione di Jasmine Carrisi. Nessuna parola, ma solo lei che guarda il video di questa dichiarazione mangiandosi una fetta biscottata.

E sui social adesso si chiede a gran voce una bella entrata in Casa di Jasmine per un confronto con Shaila Gatta. In tanti dicono che ha creato più dinamiche la giovane Carrisi in soli due giorni che tanti dei concorrenti che sono dentro la Casa del GF da mesi.