Jasmine Carrisi: il nuovo brano Calamite è la perfetta hit estiva (VIDEO)

Jasmine Carrisi canta Calamite

Applaudita dai fan e raccolte già centinaia di migliaia di visualizzazioni su Youtube, Jasmine Carrisi prosegue nella carriera di cantante con il brano Calamite – Un tuffo al cuore.

Presentato ufficialmente qualche settimana fa a Domenica In, mentre la figlia di Albano e Loredana Lecciso era ospite insieme al padre, Calamite è uscito il 24 maggio.

Nato dal desiderio di leggerezza dopo le restrizioni, il brano è un’esplicita dichiarazione di quanto nei mesi di lockdown siano mancati il contatto con gli altri o la voglia di divertirsi. Si può ascoltare in streaming su tutte le piattaforme digital, ed è acquistabile sui digital store.

Jasmine – vent’anni da poche ore – ne ha anche registrato un video nel quale, in abiti da cheerleader, si esibisce in un balletto già replicatissimo sui social. Look glamour, immagini patinate e un’atmosfera scatenata fanno da sfondo a una canzone che diventa “tormentone” sin dal primo ascolto.

A pochi mesi dal debutto nella musica con il singolo Ego, e reduce dalla fortunata esperienza come giudice di The Voice Senior con papà, Jasmine Carrisi è ormai certa della strada intrapresa. E superata qualche diffidenza iniziale, dovuta all’impareggiabile fama paterna, comincia a esserlo anche il suo pubblico.

La nuova canzone ha un ritmo orecchiabile, una melodia ballabile e un ritornello che entra in testa adeguandosi perfettamente al trend stagionale. Sarà lei, allora, la prossima hit dell’estate?

“Sogno un album per intero”

Di sicuro, il discreto successo che Calamite si è guadagnato sul Web alimenta il progetto di Jasmine Carrisi di coltivare una passione – quella per la musica e lo spettacolo – che in fondo le scorre nel sangue.

Il suo prossimo sogno? Lavorare a un album come si deve, dimostrando però di avere prima di tutto acquisito gli strumenti necessari a farlo. È quanto la figlia di Albano ha spiegato in un’intervista a DiLei.

“Il mio sogno nel cassetto ‘più vicino’ è quello di registrare un album per intero. In questo modo impari cosa ti piace e cosa non ti piace, come suona meglio la tua voce, quale genere ti appartiene, e il tipo di canzoni che vuoi proporre al pubblico che ti segue. Ovviamente servono delle basi importanti per realizzare un album intero, basi che costruirò”.

Ma c’è da dire che, dopo le felici esperienze di Ego e Calamite, questo prossimo passo sembra tutt’altro che un miraggio!

