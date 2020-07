Jasmine Carrisi debutta con il suo primo singolo Ego: ecco il video

Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, debutta nel mondo della musica con il singolo Ego: ecco il video già cliccatissimo.

La bellezza e la disinvoltura davanti alle telecamere l’ha sicuramente ereditata dalla mamma, ma l’amore per la musica e la bella voce sono un dono paterno. Jasmine Carrisi, nata dall’amore ancora oggi chiacchieratissimo tra Albano e Loredana Lecciso, ha debuttato con il singolo Ego.

Già cliccatissimo su Youtube e tra i brani più ascoltati sulle piattaforme di streaming, Ego è scritto da Mauro Russo che ha anche diretto il video ufficiale.

Le immagini sono state girate proprio nella celebre tenuta di famiglia a Cellino San Marco, dove Albano vive da sempre con prole e consorti.

La canzone è ispirata allo stile musicale moderno e a sonorità che coniugano il rap e la trap in un connubio che si può dire riuscito. Il testo vuol essere un ammonimento a non esprimere giudizi superficiali verso gli altri, ma piuttosto a guardarsi sempre dentro. Recita infatti il ritornello:

Guardiamoci dentro prima che intorno

ora che quelle voci sono solo contorno.

Dritta per la mia strada anche quando va tutto storto.

Stropicciamo i sentimenti come fossero un foglio

affoghiamo in un gin tonic alle luci del tramonto.

Ho superato il limite, il filo del rasoio…

Il confronto con papà e il giudizio di Albano

Ora Jasmine, 19 anni compiuti lo scorso giugno, dovrà però affrontare l’ostacolo più difficile: il responso del pubblico e l’inevitabile confronto con papà. Proprio su questo punto, in un’intervista uscita sul settimanale Gente, la giovane promessa della musica ha dichiarato:

“Non è facile per me proporre una canzone: i pregiudizi sulla figlia d’arte li sento addosso, il confronto con papà è inevitabile ed è un bel peso da sopportare, ma alla fine mi sono decisa“.

E se qualcuno si domandasse che cosa ne pensa Albano della svolta musicale della figlia, ecco che sempre Jasmine fa sapere:

“Con ‘Ego’ volevo rivelarmi, mostrarmi per come sono, senza filtri, anche a costo di non piacere. È molto diversa dalla musica che canta mio padre, è un rap con una base di stampo classica, eppure mi ha fatto i complimenti. Gli è piaciuto il mio testo: un invito a guardarsi dentro prima che intorno, a non criticare gli altri se non hai nulla dentro di te”.

A farle da traino, comunque, ci pensa soprattutto mamma Loredana che già qualche giorno fa, attraverso i suoi social, aveva dato un breve assaggio del video che si stava girando. Ego, il primo singolo di Jasmine Carrisi, è disponibile per l’ascolto su tutti i principali store digitali e su Youtube.

