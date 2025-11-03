Jennifer Aniston non si nasconde più: ecco Jim Curtis, l’uomo che le ha rapito il cuore! Finalmente l’ufficialità social che tutti aspettavano: la foto in bianco e nero che svela la grande felicità dell’ex stellina di Friends

Basta nascondersi: Jennifer Aniston ha rotto gli indugi e ha deciso di presentare al mondo il suo nuovo grande amore, il life coach Jim Curtis. L’occasione? Niente di meno che il cinquantesimo compleanno di lui, festeggiato ieri, domenica 2 novembre. E l’attrice 56enne ha scelto la vetrina di Instagram per regalare ai fan una rara e dolcissima foto di coppia, svelando un frammento della sua vita privata, solitamente blindatissima.

Un abbraccio raggiante di felicità

L’immagine scelta è un elegantissimo scatto in bianco e nero, carico di significato. Mostra un Jim Curtis visibilmente raggiante, mentre alle sue spalle, lei, la nostra amata Jen, lo cinge in un abbraccio tenero e protettivo. Uno scorcio semplice che, più di mille chiacchiere, parla del forte legame e della complicità tra i due.

Una dedica che fa sognare

Ma è stata la didascalia a corredo dello scatto, a far sciogliere il cuore dei suoi milioni di follower. Per accompagnare la tenera istantanea, la diva di Hollywood ha scritto poche, ma potentissime, parole cariche d’affetto: “Buon compleanno amore mio. Tesoro”. Una dichiarazione d’amore semplice quanto toccante, che ufficializza senza ombra di dubbio la relazione e proietta Jennifer in un nuovo, radioso capitolo sentimentale. La sua felicità è la felicità di tutti noi!

A cura di Alba Cosentino

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X