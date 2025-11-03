L’Alchimia della Reputazione esplora come la mente trasformi un nome in fiducia e autorevolezza, un asset duraturo. Riviera propone principi concreti di personal branding, mettendo identità e coerenza al centro della presenza digitale.

Ci sono persone che parlano, e persone che lasciano il segno.

L’Alchimia della Reputazione, il nuovo libro di Francesco Riviera disponibile su Amazon, nasce da questa differenza. È un viaggio nella mente umana, nella percezione e nel modo in cui il valore viene riconosciuto, ricordato e amplificato nel tempo.

Riviera accompagna il lettore in un percorso che intreccia neuroscienze, branding e comunicazione strategica, mostrando come il proprio nome possa diventare un asset capace di generare fiducia, autorevolezza e risultati concreti. Non serve avere milioni di follower o un’immagine perfetta: serve costruire coerenza, credibilità e presenza.

Con uno stile diretto e pragmatico, l’autore svela i principi che regolano la fiducia e la memoria sociale, offrendo strumenti concreti per diventare un punto di riferimento nel proprio settore. Il libro non parla solo di comunicazione, ma di identità: di come essere percepiti per ciò che si vale davvero.

Francesco Riviera, imprenditore e fondatore di Marketing Star e Viral Starz, è riconosciuto come uno dei maggiori esperti italiani di reputazione digitale e PR. Con la sua esperienza e il suo approccio scientifico, trasforma la complessità del personal branding in un linguaggio chiaro, applicabile e di grande impatto.