In queste ore Jennifer Lopez ha spento 55 candeline. Per l’occasione la celebre pop star ha festeggiato con un bellissimo party a tema Bridgerton, che è stato testimoniato sui social.

Buon compleanno Jennifer Lopez

Non sono stati mesi semplici gli ultimi per Jennifer Lopez. Dopo essere tornata sulle scene musicali con il disco This Is Me…Now, la pop star ha dovuto affrontare una serie di difficoltà che hanno fatto discutere il mondo intero. Inizialmente infatti la cantante è stata costretta ad annullare il suo tour, a seguito di alcune problematiche legate alle sua vita privata. Si mormora infatti che la Lopez e Ben Affleck si siano nuovamente lasciati e che il loro matrimonio sia giunto al termine. Da tempo infatti la coppia non si mostra insieme e solo nelle ultime ore qualcosa ha alimentato i pettegolezzi.

Nella giornata di mercoledì 24 luglio infatti Jennifer ha compiuto 55 anni e per l’occasione non è mancata una bellissima festa a tema Bridgerton. La pop star ha deciso di dare un party in grande stile negli Hamptons dedicato proprio alla celebre serie Netflix. A prendere parte alla serata sono stati amici e parenti della cantante, tuttavia grande assente è stato proprio suo marito Ben Affleck.

I momenti più belli della serata sono stati poi condivisi dalla stessa Jennifer Lopez sui social e ai più non sono sfuggiti alcuni dettagli di questa festa da sogno. L’artista infatti ha indossato un meraviglioso abito da ballo blu con spalle scoperte, con tanto di guanti a rete e tacchi dorati, ispirato alla moda del XIX secolo. Ma non solo. Anche l’ambientazione è stata curata nei minimi dettagli, dalla carrozza trainata da cavalli, alle candele, al lampadari, all’orchestra, fino ad arrivare ai ballerini vestiti in abiti d’epoca.

Non è mancata naturalmente anche la torta di compleanno, che ha reso più dolce la serata. Una vera festa da favola dunque per JLO, alla quale facciamo i nostri migliori auguri.