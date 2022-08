Jennifer Lopez, l’ex marito non usa mezzi termini: “Il matrimonio con Ben Affleck non durerà”

1 L’ex marito di Jennifer Lopez dice la sua sul matrimonio con Ben Affleck

Stiamo tutti sognando con il ritorno di fiamma e il matrimonio celebrato da poco tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. A volte è proprio vero che “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. E loro due sono sempre stati molto affiatati. Poi accadono i problemi, succedono cose che portano a dividersi, ma a volte semplicemente non è il momento giusto e magari si devono aspettare degli anni per ritrovarsi e costruire davvero qualcosa.

Tutto bellissimo, ma qualcuno a quanto pare non la pensa in questo modo riguardo la storia d’amore tra la cantante e l’attore. Ad avere un peniero poco romantico è Ojani Noa, ex marito della nota popstar. Per la precisione, è stato il suo primo marito. Il loro matrimonio in realtà è durato poco: dal 1997 al 1998. Poi lei è stata sposata con il ballerino Cris Judd dal 2001 all 2003 e con il padre dei suoi gemelli Marc Anthony per ben 10 anni: dal 2004 al 2014.

Quello con Ojani Noa è quindi stato il matrimonio più breve di Jennifer Lopez, ma l’ex marito è stato contattato dal Daily Mail per commentare le quarte nozze della sua ex moglie. E il pronostico non è stato certo dei migliori, come riporta Vanity Fair. «Le auguro ogni bene, ma non credo proprio che queste nozze dureranno a lungo», ha sentenziato lo chef cubano.

Ojani Noa ha anche specificato perché secondo lui questo matrimonio non potrà durare a lungo. E nel farlo ha dato un giudizio sul carattere di JLo: «Jen è innamorata dell’amore, adora essere innamorata. È stata fidanzata sei volte, Ben Affleck è il suo quarto marito. Ogni volta ci crede, ogni volta pensa di avere accanto l’uomo della sua vita. Lo credeva perfino di me».

Ma non finisce qui, perché per lo chef la loro storia sarebbe durata per sempre se non si fosse messa in mezzo la voglia di celebrità e certe persone che la popstar aveva intono. Ecco cosa ha raccontato…