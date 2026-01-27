Se c’è una cosa che Jennifer Lopez sa fare meglio di chiunque altro, è trasformare un normale pomeriggio di shopping in un evento ad alto tasso di stile seducente

Recentemente avvistata tra le strade dorate di Beverly Hills, Jennifer Lopez ha dimostrato che il 2026 è l’anno del “Goth Glamour”: un mix letale di sensualità, pelle e pezzi da collezione.

Quella giacca di pelle… che non lascia spazio all’immaginazione

Diciamocelo: chi altro se non J.Lo avrebbe il coraggio di uscire a fare shopping così? Altro che i soliti completi da giorno noiosi. Per il suo giro tra le boutique, l’artista, ha puntato tutto su un blazer in pelle nera che è una vera dichiarazione d’amore ai sensi. La cosa che ha fatto impazzire paparazzi e fan? Sotto non c’era assolutamente nulla. È il trend “Office Siren” portato all’estremo, con una scollatura che — non giriamoci intorno — sfida le leggi della fisica. Un look audace, quasi sfrontato, che urla sicurezza da ogni cucitura.

Tra rarità Chanel e colpi di fulmine vintage

Ma la popstar non era lì solo per farsi fotografare. La vera missione era scovare pezzi unici, vintage ed extralusso da What Goes Around Comes Around. Pare che la star abbia passato al setaccio la collezione, perdendo la testa per alcune borse Chanel vintage color crema e una serie di abiti dai colori pastello. Coda di cavallo tiratissima (il suo marchio di fabbrica), occhialoni scuri, sorrisi alla moltitudine di fan e quel passo deciso di chi sa che il marciapiede di Beverly Hills non è una strada, ma la sua passerella privata.

Jennifer Lopez/ BACKGRID/IPA

